El Gobierno de Aragón pide a los ciudadanos no desplazarse a Valencia a ayudar: “Puede provocar mayor tensión”

El Gobierno de Aragón ha emitido un mensaje urgente a los ciudadanos para evitar que se desplacen a la Comunidad Valenciana ni para ofrecer ayuda. Consideran que todo el movimiento de personas, “sin una tarea concreta asignada”, puede provocar una “mayor tensión organizativa” en el operativo de emergencia que se está desarrollando.

A través de mensajes en redes sociales, desde el Ejecutivo autonómico explican que el 112 está recibiendo “múltiples llamadas” de personas y organizaciones que están planeando desplazarse a la Comunidad Valenciana a ayudar.

Sin embargo, sostienen que toda la ayuda a Valencia se está tramitando a través de los medios oficiales y los centros de coordinación de emergencias a nivel autonómico y nacional. “Se ruega a personas, organizaciones y colectivos que eviten desplazarse a ayudar en la provincia de Valencia si no han sido previamente activados”, han expuesto.

En este sentido, desde el Gobierno de Aragón se pusieron desde el primer momento los medios aéreos a disposición de la Comunidad Valenciana, como el helicóptero de la Guardia Civil medicalizado con personal del 061. Por ahora, tal y como ha explicado el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, no han solicitado estos recursos, pero están preparados para actuar cuando sea necesario.

Igualmente, los Bomberos de Zaragoza han llevado a cabo una salida de expedición especial con destino a la Comunidad Valenciana, para colaborar en el rescate y la búsqueda de desaparecidos en la zona afectada. El equipo está compuesto por 10 especialistas, que incluyen 5 rescatadores buceadores-hiperbáricos y de superficie, 2 rescatadores verticales, 2 guías caninos dedicados a la búsqueda de personas con vida, además de 1 sanitario.

[Zaragoza envía un equipo de emergencia a la Comunidad Valenciana para ayudar en el rescate de las víctimas de la DANA]

Por ello, Aragón pide extremar la precaución en la zona del Matarraña, donde podrían caer hasta 100 litros por metro cuadrado en solo seis horas. El tramo crítico, según las actuales previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será el comprendido entre las 12.00 y las 18.00. No obstante, en estos momentos no se pueden descartar afecciones en las horas previas y posteriores, por lo que desde la DGA se pide evitar cualquier desplazamiento que no resulte estrictamente necesario.