Aragón pide extremar la precaución en el Matarraña por la DANA: se esperan hasta 100 litros en solo seis horas

Aragón pide extremar la precaución en la zona del Matarraña, donde podrían caer hasta 100 litros por metro cuadrado. El tramo crítico, según las actuales previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), será el comprendido entre las 12.00 y las 18.00. No obstante, en estos momentos no se pueden descartar en las horas previas y posteriores, por lo que desde la DGA se pide evitar cualquier desplazamiento que no resulte estrictamente necesario.

El Ejecutivo autonómico ha vuelto a reunir al Centro de Coordinación Operativa de la Emergencia (CECOP) para evaluar todo lo ocurrido en las últimas horas. El consejero de Hacienda y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha confirmado que los caudales de algunos ríos siguen siendo “elevados” y que, aunque todavía hay cortes de carreteras y problemas por falta de luz y agua potable en algunos puntos de la Comunidad, la situación parece ir remitiendo.

Esto no quita para que en las próximas horas haya que extremar “las medidas de seguridad, control y prudencia”. La alerta roja en la provincia de Castellón, pegada al Matarraña turolense, obliga a estar alerta. Por este motivo, el consejero ha pedido no transitar cerca de los cauces, las escorrentías y los barrancos. El principal problema es que ya ha llovido mucho en las últimas horas, factor que podría multiplicar el efecto de las precipitaciones que se registren este jueves.

