Puente lamenta el daño de Errejón a la lucha contra la violencia machista: “Perjudica la causa que decía defender”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha lamentado el “daño” que las acusaciones al ya exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, puedan ocasionar a la lucha contra la violencia de género y el acoso sexual hacia las mujeres. “Ha dañado a la causa que decía defender”, ha afirmado.

De hecho, ha tildado de “inconcebible” que, en pleno siglo XXI, las mujeres “tengan que seguir viviendo estos episodios” de “falta de respeto por su integridad física y emocional”.

Por ello, Puente ha reconocido que, al hacerse pública la noticia, sintió “estupor” y “tristeza” por el daño que ha hecho “a otras personas y a sí mismo”. “Ha causado daño en las tres direcciones”, ha señalado el ministro de Transportes a los medios de comunicación desde la localidad de Canfranc (Huesca).

En cualquier caso, Puente considera que esta “crisis” puede servir para rescatar “algo positivo”, como que “contribuya a que acabe la impunidad” y que “que ningún hombre se sienta a salvo ante estos comportamientos”. “Estas actitudes no tienen perdón y no quedan impunes. Esto es lo positivo, que las mujeres no callen, que la sociedad no lo consiente, y ningún hombre se sienta impune”, ha añadido.

Azcón pide que se investigue hasta el final

En el mismo sentido, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha puesto el foco en la “hipocresía” de Íñigo Errejón después de “haberle tenido que escuchar dar lecciones”. “Espero que no quede con un perdón político, sino que las victimas lo denuncien en los juzgados y la sanción y la pena se corresponda con la gravedad”, ha afirmado el líder del Ejecutivo aragonés.

Por ello, Azcón ha reclamado que se dedique “el tiempo que requiera” a investigar “hasta el fondo” todas las acusaciones, así como “qué ha pasado dentro de su partido”. “Si se ha ocultado la información por interés político de Sumar, hay que investigarlo hasta el final. Sería extraordinariamente grave que hubiera habido colaboración u ocultación a una situación que ha arruinado a algo importante de lo que defendían”, ha apuntado el presidente aragonés.