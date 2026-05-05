Bruselas, la primera parada de Azcón tras formar Gobierno: “Buscamos que se creen más startups sobre tecnología"

Bruselas ha sido la primera parada de Jorge Azcón ya como presidente de Aragón apenas 24 horas después de la formación del nuevo Gobierno de PP y Vox.

En tierras belgas, Azcón ha mantenido una primera reunión con la comisaria de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, a quien ha agradecido su interés y conocimiento del avance del sector tecnológico en Aragón.

“Somos la comunidad donde mayor inversión tecnológica se está dando de todo el sur de Europa, y lo que se está haciendo en la Unión Europea va en la línea de lo que impulsamos desde Aragón”, ha destacado el presidente aragonés.

Entre esas cuestiones, Azcón ha puesto el foco en las titulaciones y grados universitarios que están ampliando sus plazas, como Física, Matemáticas o Biotecnología, que considera claves para “las transformaciones que vienen a la sociedad europea”.

“En Aragón ya estamos atrayendo empresas relacionadas con la fabricación de servidores de centros de datos, chips o el desarrollo del algoritmo. Es evidente que las inversiones milmillonarias van a generar un ecosistema en la Comunidad, del que hemos hablado con la comisaria europea”, ha afirmado Azcón.

La agenda de Azcón en Bruselas continuará el resto de la semana con su participación en el Comité de las Regiones.

Este miércoles intervendrá en un debate sobre el Fondo para los Planes de Colaboración Nacional y Regional, sus programas y el reglamento sobre el marco de rendimiento.

Además, el jueves volverá a intervenir en la presentación del Dictamen sobre el Reglamento Mecanismo “Conectar Europa” 2028-2034. Este es un instrumento clave de la UE para financiar infraestructuras estratégicas, con un enfoque reforzado en transporte, energía y movilidad militar.