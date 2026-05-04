El nuevo Gobierno de Aragón de Jorge Azcón echa a andar: "Solo existe un camino hacia el éxito, el trabajo"

El nuevo Gobierno de Aragón de Jorge Azcón ya echa a andar. Tras un fin de semana de espera para conocer el organigrama principal del próximo Ejecutivo, los nueve consejeros de PP y Vox han jurado su cargo y desde ya inician la 12ª legislatura con el deseo de que, esta vez sí, dure cuatro años.

Un acto multitudinario en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli ha culminado seis días de trámites parlamentarios e institucionales, desde el debate de investidura en las Cortes hasta esta toma de posesión de los consejeros. Todo ello, al borde del plazo para evitar la repetición electoral.

Uno a uno, los nueve consejeros, seis del PP y tres de Vox, han jurado su cargo, con lealtad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. La mitad ya saben lo que supone, y el resto afrontan ahora la nueva tarea de salvaguardar ambas normas fundamentales.

Tras la jura del cargo, el presidente Jorge Azcón se ha dirigido a sus nueve compañeros de Consejo de Gobierno, a quienes ha exigido cuatro valores claros: “exigencia, inteligencia, discreción y prudencia”.

“Solo existe un camino hacia el éxito, el trabajo. Lo repito sin descanso, creo en ello de verdad, y me lo he aplicado con buenos resultados. Las cosas solo salen adelante con trabajo, trabajo y trabajo”, ha apuntado Azcón.

Empezando con un mensaje de agradecimiento y gratitud a los cinco consejeros salientes, Azcón ha recordado que este Gobierno tiene su raíz en el pacto que ya firmaron PP y Vox en 2023, y que apenas duró 11 meses.

“Juntos fuimos capaces de impulsar proyectos que mejoraron los principales parámetros sociales y económicos. Tenemos en nuestras manos volver a trabajar con diligencia a esa labor común para seguir andando el mismo camino, con un objetivo por encima de todo: mejorar la vida de los aragoneses”, ha aseverado.

Para llegar a este acuerdo han sido necesarios casi tres meses de conversaciones, negociaciones y acuerdo entre PP y Vox, que han finalizado con la firma de un acuerdo de Gobierno que, desde este lunes, se pone en marcha.

Azcón ha recordado a los consejeros que, tras un día "lleno de ilusiones, expectativas y esperanzas", ahora deben sentir el peso de la responsabilidad de "trabajar, trabajar y trabajar" para mejorar la vida de los aragoneses.

"Habéis suscrito el más ambicioso compromiso personal y colectivo que puede existir. Os habéis comprometido al servicio de los conciudadanos para los próximos cuatro años. En cada consejería debéis sentir una responsabilidad esencial para ejercer con criterio, sensatez y determinación el poder que los aragoneses nos han concedido temporalmente para trabajar en su beneficio", ha incidido el presidente.

Tras el acto solemne, los consejeros se han dirigido a las dependencias del presidente para celebrar el primer Consejo de Gobierno, en el que se aprueba el PIGA de la macroexpansión de Amazon Web Services, así como los primeros nombramientos.