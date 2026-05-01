Movimientos en cascada en las Cortes de Aragón: el exalcalde de Tarazona (PP) recupera su escaño en el Parlamento

El movimiento de consejeros y miembros del Gobierno va a tener su continuidad en las Cortes de Aragón, que tendrán nuevas caras en las próximas semanas.

Una de esas caras nuevas será la de Luis José Arrechea, exalcalde de Tarazona, que se quedó a las puertas de revalidar su escaño en las elecciones del 8 de febrero.

Ocupará el puesto de Javier Rincón, que, al ser nombrado secretario general de Presidencia, tendrá que dejar el cargo de diputado en las Cortes.

Rincón ha sido, hasta ahora, consejero de Agricultura, una de las carteras que se quedará Vox dentro del nuevo Gobierno tras el pacto alcanzado entre ambas formaciones la semana pasada.

Los de Abascal ya se quedaron Agricultura y Ganadería en su primera aventura dentro del Gobierno, desde agosto de 2023 hasta julio de 2024.

El entonces consejero de Agricultura, Ángel Samper, vivió una etapa rodeada de polémica, con varias protestas y tensiones por parte de las organizaciones agrarias, pese a que él mismo formaba parte de ellas, como líder de Asaja.

La llegada de Rincón -anteriormente miembro del Departamento de Hacienda- calmó las aguas, sobre todo, al aprobar en sus primeros meses ayudas directas por la sequía, una de las principales pugnas contra Samper.

Su mandato ha tenido varios retos, como hacer frente a la gripe aviar, peste porcina, lengua azul y dermatosis nodular, además de contratiempos económicos como los aranceles de China al sector porcino y de Estados Unidos al vino.

Más movimientos

Todo parece indicar que habrá más movimientos en el Parlamento aragonés en las próximas semanas. A falta de conocer los nombres de Vox en el Gobierno, tendrán que decidir si mantener el escaño o cederlo a otro diputado.

Además, Vox también debe anunciar quién ocupará el puesto de senador autonómico, ya que, si el elegido es diputado, su escaño quedará vacante para el siguiente en la lista. Lo mismo le ocurrirá al PSOE cuando designe a quien manda a la Cámara Baja.