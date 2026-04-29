Jorge Azcón, investido presidente de Aragón con los votos de Vox: "La prioridad absoluta es la democracia"

Jorge Azcón recibe la ovación de la bancada del PP tras ser investido presidente de Aragón Javier Cebollada EFE

Casi tres meses después de las elecciones y a escasos días de que se cumpla el plazo marcado, Jorge Azcón ha sido investido como presidente del Gobierno de Aragón.

El barón popular reedita así el cargo gracias al apoyo de PP y Vox, que suman 40 escaños (una diputada no ha votado por problemas de salud), y con el rechazo del PSOE, Chunta, Teruel Existe e IU-Sumar.

Durante su última intervención antes de la votación, Azcón ha defendido que las segundas partes, en política, deben ser positivas, porque ya se tiene la experiencia de gobernar.

"PP y Vox estamos de acuerdo en que la prioridad absoluta es la democracia, que los aragoneses puedan seguir confiando en nosotros. Respetemos los principios básicos de la democracia, la separación de poderes, las reglas del juego democrático, el estado de derecho, la representación, la legalidad", ha afirmado Azcón.

Así, se ha marcado el reto de "aprovechar el tiempo" en el Gobierno, confiando en el equipo que forme a partir de este jueves.

"Nadie triunfa en esta vida solo. El equipo es esencial y creo que el talento de los hombres y mujeres es determinante. Gobernar no es sencillo, para tomar decisiones hace falta habilidad para ponerlas en marcha y eso significa resistencia", ha avanzado.

Con la investidura de Azcón, PP y Vox culminan un proceso de negociación que ha durado tres meses.

Ambos partidos han sellado un acuerdo que incluye la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo.

En concreto, Vox asumirá tres consejerías, una de ellas con rango de Vicepresidencia, dentro del nuevo Gobierno, es decir, ocuparán casi un tercio del próximo Consejo de Gobierno.

Uno de los aspectos más polémicos del pacto es la incorporación de la denominada ‘prioridad nacional’. Esta medida establece preferencia para los ciudadanos españoles en el acceso a ayudas y servicios sociales.

Se trata de una de las principales reivindicaciones de Vox, que ha destacado que buena parte de su programa migratorio ha quedado reflejado en el acuerdo.