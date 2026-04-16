Aragón celebrará San Jorge con jotas y electrónica, concierto de 'La Estrella Azul' y una nueva galería con los retratos oficiales

La autora, junto al cartel del Día de San Jorge, este jueves, en el Pignatelli. Fabián Simón DGA

Aragón celebrará San Jorge en funciones, pero con una amplia programación para conmemorar su día grande que irá del cine y el circo a la música, la danza o la ciencia.

El Ejecutivo autonómico ha presentado este jueves los actos previstos para el 22 y 23 de abril junto al cartel oficial, diseñado por Marina Buil, una joven estudiante de la Escuela de Diseño.

El miércoles, Idoipe (21.00) y Rosin de Palo (22.15) pondrán la música, y una videoproyección reflejará imágenes del día de Aragón sobre la fachada de la iglesia del Pignatelli desde las 21.00 a las 23.30.

Allí se podrán escuchar jotas mezcladas con música electrónica, un aperitivo del amplio abanico de actividades programadas para el día 23.

Un concierto mudéjar y la actuación de Biella Nuei, que está de aniversario, continuarán poniendo ritmo al día grande de la Comunidad, y para quienes prefieran otras disciplinas habrá circo, una carpa mágica, títeres y juegos infantiles, según ha informado la jefa de servicio de Fomento y Difusión de la Cultura y el Libro, Abigaíl Pereta.

Pilar Almalé estrenará el espectáculo multidisciplinar 'Goya, te quiero' y La Mov abrazará "el alma festiva de nuestro país" con danza desde la Sala de la Corona. Quienes, además, quieran revivir los éxitos de la película 'La estrella azul' podrán hacerlo a las 20.30 en el jardín central del bautizado como 'Jardín 4'.

La jota estará más que presente y también se podrá saber más sobre el eclipse del 12 de agosto o los rincones más singulares de Aragón con el telescopio y el iglú que se montará para la ocasión desde Ciencia y Turismo.

Y para quienes se queden con el cine, se dará la opción de participar en un cortometraje a través de un set de rodaje que hará que el público sea el protagonista delante y detrás de las cámaras.

La sede del Gobierno de Aragón también acogerá tres exposiciones: una primera sobre los carteles que han participado en el concurso de este año, una segunda sobre la autonomía y una tercera protagonizada por los retratos oficiales de los expresidentes autonómicos.

Huesca y Teruel

Los actos irán más allá de Zaragoza capital. En Huesca comenzaron el pasado día 11 y se extenderán hasta el 26, mientras que en Teruel se centrarán en los días 22 y 23.

En este último caso destaca la apuesta por gigantes, cabezudos, circo y jotas, mientras que en el de Huesca, y bajo el título ‘Aragón tierra abierta’, hay sesión de cuentos, talleres de escritura, charlas y presentaciones, entre otras actividades.

El cartel

El cartel elegido para este 23 de abril se titula 'Donde la leyenda se hace historia'. Lo protagoniza la lanza de San Jorge, en colores rojos y sombreados, con imágenes representativas de la festividad: el dragón lanzando fuego, San Jorge con su caballo, una espada, flores y libros.

La lanza aparece sobre un fondo blanco en el que se puede leer en letras doradas ‘San Jorge Día de Aragón 23 de abril 2026’.

La autora estudia segundo de diseño gráfico y ha basado su trabajo en la historia de San Jorge y el dragón. "Quería representar lo que es Aragón con símbolos como uno de los arcos de la Aljafería o el Castillo de Loarre, con el rojo que simboliza la sangre”, ha detallado. A partir de unos bocetos a mano, “pasé las ilustraciones a Illustrator y a Photoshop para construir capa a capa, con los colores amarillo y rojo característicos y que representan a Aragón", agregaba durante la presentación.

Cuestión de aragonesidad

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha querido destacar que, pese a estar en funciones, el Gobierno ha querido preparar un 23 de abril que destacará con la continuidad institucional, la normalidad democrática y constitucional y la expresión de un Aragón que trabaja por su prosperidad.

"Habrá una programación extensísima en todos nuestros territorios y para todas nuestras generaciones, pero centrados en nosotros mismos, en la aragonesidad y en la brillantez de la cultura aragonesa", recalcaba.