Albert Rivera alerta de un "cambio de era" global y reclama reformas urgentes en España y Europa

El expresidente de Ciudadanos Albert Rivera ha alertado este jueves desde Zaragoza de que el mundo está "ante un cambio de era" y no un simple cambio coyuntural.

El exlíder de la formación naranja ha debatido junto al exministro de Fomento Íñigo de la Serna sobre el futuro del modelo económico español.

En un encuentro organizado por Management Activo, Rivera ha recalcado que la situación actual trasciende del liderazgo de Donald Trump y ha dibujado un panorama en el que Europa “ha dejado de ser referencia”.

Rivera y De la Serna, durante su intervención.

Según ha explicado, el continente sufre debilidades estructurales en ámbitos clave como la energía, la demografía o la competitividad empresarial, con la ausencia de grandes compañías europeas entre las principales del mundo como uno de los síntomas más evidentes.

En su opinión, la Unión Europea debe recuperar impulso político y económico mediante reformas que fomenten la innovación, reduzcan la burocracia y refuercen su autonomía estratégica, especialmente en materia de Defensa. “Somos parte del tablero, pero no jugamos el partido”, ha apuntado.

Como consejo a los empresarios, ha instado a las compañías a adaptarse a un entorno cambiante, aprovechando las oportunidades tecnológicas y gestionando la incertidumbre global.

A su juicio, las administraciones deben ser "aliadas y no enemigos". Esto se debe traducir en una reducción de la presión fiscal y las trabas regulatorias, que dificultan competir en un mercado cada vez más exigente, especialmente en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Por su parte, Íñigo de la Serna ha incidido en la necesidad de repensar el modelo de infraestructuras en España ante un contexto “volátil” que ha puesto en cuestión su fiabilidad.

El exministro ha planteado dudas sobre si existen déficits estructurales no detectados en ámbitos como la energía, el agua o el transporte, señalando que recientes acontecimientos obligan a revisar las políticas de inversión, especialmente en el equilibrio entre nuevas obras y mantenimiento.

De la Serna también ha destacado la vulnerabilidad energética y la necesidad de reforzar infraestructuras clave, así como los problemas en materia hidráulica que pueden afectar directamente a la seguridad de las personas. En transporte, ha apostado por evaluar si los criterios de inversión han sido los adecuados.

Agilidad para la vivienda

El extitular de Fomento ha criticado, igualmente, la falta de agilidad en la toma de decisiones en materia de vivienda y ha cuestionado medidas como la limitación de precios, que a su juicio no favorecen la generación de oferta.

En clave territorial, ha querido destacar el modelo económico de Aragón y su capacidad para atraer inversión en sectores como la tecnología, los centros de datos y la inteligencia artificial.