Muere Cecilia Giménez (94), aragonesa que viralizó el Ecce Homo de Borja en el mundo: "Deja un gran legado"

Cecilia Giménez, la vecina que dio a conocer el pueblo aragonés de Borja por todo el mundo tras la fallida restauración del fresco Ecce Homo en el santuario de la Misericordia, ha fallecido este lunes, 29 de diciembre, a sus 94 años. Una noticia que ha conmocionado a todos los habitantes del municipio, donde tenían "mucho cariño" a esta aragonesa.

"Nos acabamos de enterar de la triste noticia de la muerte de Cecilia. Fallece una gran mujer, una luchadora, con una vida muy complicada", ha señalado el alcalde de la localidad, Eduardo Arilla. El primer edil ha recordado las dificultades personales a las que se enfrentó a lo largo de su vida, "como la enfermedad de su hijo o una viudedad muy temprana", y ha destacado la fortaleza con la que supo afrontar "la enorme presión mediática que supuso el fenómeno del Ecce Homo".

Según el regidor, más allá del error inicial en la intervención del fresco, el paso del tiempo ha demostrado que aquel hecho tuvo un importante impacto, y no solo para la localidad. "Con el dinero que se recauda de las entradas para visitar el Ecce Homo se está ayudando a personas sin recursos para cubrir plazas en la residencia de la fundación. Hasta el final, su bondad y los recursos económicos generados han permitido un fin social", ha explicado, en declaraciones a EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

Visitas de más de 120 países

Arilla ha subrayado que Cecilia Giménez deja "un gran legado en el pueblo". "Era una mujer muy querida y puso a Borja en el mapa turístico mundial. Hemos recibido visitantes de más de 120 países, algo impensable hace apenas 12 años", ha afirmado, mostrando su agradecimiento por lo que supuso su figura para la localidad.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado sus redes sociales su pésame a la aragonesa y a su familia. "Es una pérdida muy llorada en Borja y su comarca. Una persona buena y generosa. Descanse en paz", ha afirmado.

