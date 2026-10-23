Los presidentes de los colegios médicos de Ceuta y Alicante Enrique Roviralta y Hermann Schwarz. Coma

El Colegio de Médicos de Alicante en Ceuta ante el riesgo de colapso exige respuestas al Gobierno: "No somos ajenos"

En la crisis de Ceuta el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha dado un paso al frente para respaldar de manera directa a sus compañeros. La entidad presidida por Hermann Schwarz alerta de la severa crisis sanitaria que atraviesan los profesionales ceutíes: "No somos ajenos".

Desde la institución médica alicantina subrayan la urgencia de reaccionar ante unos problemas estructurales que vienen prolongándose en el tiempo. Así, recuerdan que los facultativos de la zona llevan años denunciando la acuciante falta de personal, la elevada sobrecarga asistencial y los continuos obstáculos diarios para ejercitar la Medicina en condiciones idóneas.

Esta preocupante tesitura se ha visto seriamente agravada como consecuencia de la crisis sanitaria y social derivada de la entrada masiva sufrida el pasado mes de julio.

En ese contexto, el Colegio de Médicos de Alicante ha sido tajante al recordar que "defender unas condiciones dignas para los médicos es también defender la calidad de la asistencia sanitaria y los derechos de los pacientes, independientemente del territorio del país en el que residan".

Esta visita forma parte de la organizada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), cuyo Comité Ejecutivo se ha reunido en la sede colegial ceutí. Durante la jornada, la comitiva médica ha recorrido las instalaciones del Hospital Universitario y diversos centros de salud para evaluar sobre el terreno el escenario laboral.

Y el propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, les ha expuesto la gravedad del contexto actual y las severas consecuencias que la gestión posterior a la crisis de julio está produciendo en el ejercicio de la medicina.

Las alarmas en el ámbito de la salud pública se han encendido además tras la reciente confirmación de dos casos de difteria en la zona.

Esta circunstancia obliga, según advierten desde la entidad colegial, a reforzar inmediatamente la prevención, los protocolos asistenciales y la vigilancia epidemiológica antes de que la llegada del frío multiplique las infecciones respiratorias.

El colectivo avisa de que el sistema sanitario local se encamina al colapso si no se adoptan medidas respecto a las cerca de 20.000 personas que se calcula permanecen de manera irregular en la ciudad.

Por todo ello, el Colegio reclama una respuesta eficaz y urgente del Gobierno de España para aportar los recursos humanos y materiales que permitan garantizar la seguridad de pacientes y médicos.

Esta muestra de solidaridad coincide en el tiempo con la concesión por unanimidad de la Medalla de Oro de la Organización Médica Colegial (OMC) a la presidencia del Colegio de Médicos de Ceuta. Con ella han querido valorar la defensa de los profesionales sanitarios y el derecho ciudadano a recibir una atención adecuada en circunstancias especialmente difíciles.

Finalmente, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante ha reafirmado su compromiso de mantener una postura firme y exigente ante el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez.

Por eso recuerdan que "los problemas de los médicos de Ceuta no son ajenos al resto de la profesión" y concluyen que "la defensa de una Medicina digna, respetada y ejercida con todas las garantías es una responsabilidad compartida".