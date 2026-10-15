Pacientes y asociaciones marcan la agenda asistencial del Hospital Quirónsalud Torrevieja

El Hospital Quirónsalud Torrevieja ha puesto en marcha una nueva etapa de participación ciudadana con la celebración de la primera reunión estatutaria de su Consejo Asesor de Pacientes y Ciudadanía. Este órgano, creado en diciembre de 2025, busca que pacientes, familiares y asociaciones intervengan de forma directa en la detección de necesidades y en el diseño de soluciones asistenciales.

Durante el encuentro se ha repasado la actividad desarrollada en 2026 y se han definido las prioridades para el cierre del año y para 2027. La metodología se basa en recoger las experiencias y dificultades expresadas por pacientes y cuidadores, priorizarlas y transformarlas en iniciativas concretas junto a los servicios sanitarios y las entidades colaboradoras.

Cuatro áreas de trabajo

El trabajo del Consejo se articula en cuatro comisiones. En Oncología, AFECÁNCER y AECC impulsan un mayor acompañamiento, mejor coordinación asistencial, apoyo a pacientes sin red familiar y la recuperación del circuito de segunda opinión.

En Neurociencias, la colaboración entre AFA, AMFA y la Fundación Quirónsalud ha permitido desarrollar sesiones de Neurología, consultas periódicas y atención psicológica continuada. Además, se está revisando el convenio de colaboración entre las partes.

La comisión de Comunidad Internacional, integrada por Hispola, Schweizerischer Club y la Iglesia Sueca/Noruega, colabora con Admisión, el servicio Internacional y Comunicación para acompañar a pacientes ingresados, reducir barreras lingüísticas y ampliar la red asociativa. La incorporación formal de SWEA sigue pendiente.

Por último, en Personas Vulnerables, Medicina, Enfermería y Fisioterapia trabajan con ADIEM y ALPE para reforzar la fisioterapia, la formación y el voluntariado dirigido a personas que acuden al hospital sin acompañante.

Neurociencias

La doctora Erika Torres, jefa del Servicio de Neurociencias Avanzadas de Quirónsalud Torrevieja y Alicante, ha presentado junto a AFA las principales áreas de mejora detectadas a partir de la experiencia de pacientes y familias.

Entre las propuestas figuran reforzar la orientación sobre recursos y dependencia, facilitar que las personas de apoyo puedan participar en el seguimiento de las citas y adaptar la respuesta de Urgencias a pacientes con diagnóstico neurológico previo. También se plantea mejorar la claridad de la información durante todo el proceso asistencial, valorar alternativas como el apoyo domiciliario cuando sea posible y actualizar la colaboración con AFA mediante objetivos medibles.

En 2027, esta comisión aplicará el ciclo completo de escucha, priorización, codiseño, prueba y evaluación, que servirá como modelo para el resto de áreas.

«La participación de los pacientes es fundamental para seguir avanzando hacia una atención sanitaria más cercana, humana y adaptada a las necesidades de las personas. Escuchar sus experiencias nos permite identificar aspectos de mejora que no siempre resultan visibles desde la perspectiva de los profesionales y trabajar conjuntamente para ofrecer una mejor atención», señala Teresa Álvarez, directora de Responsabilidad Social Corporativa y gerente de la Fundación Quirónsalud.

Prioridades hasta 2027

Las conclusiones del balance de 2026 ya han definido una hoja de ruta. En Oncología, el último trimestre del año se destinará a acordar con AFECÁNCER y la Asociación Alicante Contra el Cáncer un protocolo de segunda opinión que contemple el consentimiento del paciente, la gestión segura de la documentación, plazos definidos y una respuesta coordinada.

La agenda incluye también un taller gratuito de actualización en reanimación cardiopulmonar para voluntarios y nuevos encuentros de Café solidario. Estos espacios permitirán escuchar las dificultades de los pacientes en el uso del Portal del Paciente y mejorar sus instrucciones, apoyos y canales de ayuda.

De cara a 2027, el Consejo prevé organizar una carrera solidaria en Torrevieja junto a las asociaciones participantes, crear un equipo organizador con el hospital y las entidades colaboradoras y activar formalmente la comisión de Personas Vulnerables, con responsables, calendario, indicadores y seguimiento.

También se desarrollará un proyecto de comunicación inclusiva en UCI, Urgencias y Consultas Externas. La iniciativa analizará los principales momentos del recorrido asistencial y los canales digitales para incorporar lenguaje sencillo, lectura fácil, apoyos visuales y comunicación aumentativa o alternativa. Pacientes, AFA y asociaciones participarán en su validación, conforme al RD 707/2026.

«Queremos que la experiencia de nuestros pacientes tenga una repercusión real en la forma en la que organizamos y prestamos la asistencia. El Consejo nos ofrece un espacio de colaboración para escuchar, analizar propuestas y trabajar en soluciones que contribuyan a mejorar la calidad asistencial y la experiencia de las personas que confían en nuestro hospital», explica Carlos Yago, director médico del Hospital Quirónsalud Torrevieja.

Asistencia más participativa

Con esta primera reunión estatutaria, el Consejo Asesor de Pacientes y Ciudadanía se afianza como un espacio permanente de diálogo entre el hospital, los pacientes y el tejido asociativo. Su objetivo es convertir las experiencias de quienes utilizan el centro en mejoras reales y avanzar hacia una atención más accesible, participativa y centrada en las personas.