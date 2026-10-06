Ribera culmina la incorporación del grupo HCB y refuerza su crecimiento en la Comunitat Valenciana

El grupo sanitario Ribera ha culminado la incorporación del grupo HCB, tras obtenerse la correspondiente autorización de Competencia, y da así un nuevo paso en su estrategia de crecimiento y consolidación.

Se trata de la mayor inversión realizada por Ribera en el ámbito de la Sanidad privada hasta la fecha, lo que le permite reforzar su posicionamiento y consolidar su posición como uno de los principales operadores sanitarios de España y con presencia internacional.

El grupo HCB es un grupo sanitario privado con 40 años de historia y un fuerte arraigo en la Comunidad Valenciana. Con un equipo de más de 650 profesionales, cuenta con dos hospitales en Benidorm y Dénia, tres centros médicos en Calpe Moraira y Albir y dos centros de diagnóstico por imagen en Alicante.

Su modelo asistencial se basa en la cercanía con el paciente y el compromiso con la calidad. Fue el primer centro privado de la Comunidad Valenciana reconocido con la prestigiosa Joint Comission Internacional, la acreditación sanitaria más exigente en materia de seguridad del paciente.

Su incorporación al grupo Ribera amplía de forma significativa la capacidad asistencial de Ribera en la Comunidad Valenciana, donde el grupo ya gestiona dos hospitales (el hospital Ribera Imske y el Hospital Universitario del Vinalopó).

14 centros de Atención Primaria (el Departamento de Salud del Vinalopó), tres clínicas (Ribera Mestalla, Ribera Pasarela y Ribera Ciudad Quesada) y otros servicios sanitarios, como un centro de diálisis (Nefrosol), la sede central de su división de laboratorios Ribera Lab y la sede de su tecnológica Futurs.

Esta operación se enmarca en el plan de crecimiento del grupo y en el proyecto europeo que Ribera impulsa junto a su accionista de referencia, Vivalto Santé. En los últimos meses, la compañía ha reforzado también su expansión internacional con su entrada en Polonia y el desarrollo de su estrategia de diversificación en Centroeuropa, con presencia en Eslovaquia y la República Checa.

Para Pablo Gallart Gaspar, consejero delegado del grupo Ribera, "la adquisición del grupo HCB responde a nuestro plan de crecimiento para consolidarnos como uno de los operadores sanitarios de referencia a nivel europeo. Nos sentimos muy orgullosos de incorporar a Ribera un grupo con una sólida trayectoria asistencial y un gran equipo humano, que se une a los más de 9.200 profesionales de Ribera".

El consejero delegado ha añadido que "la integración se llevará a cabo de manera progresiva, asegurando la continuidad del servicio, y con el objetivo de seguir mejorando la salud y el bienestar de la población junto al mejor equipo de profesionales". Además, ha destacado que "Ribera atraviesa una etapa de crecimiento y consolidación, en la que seguimos avanzando en un modelo sanitario basado en la excelencia clínica, la innovación y el talento".

Los asesores legales y financieros de la operación han sido TM Team y VCGH Abogados por parte de los vendedores y Deloitte y Cuatrecasas y el equipo interno por parte de Ribera.