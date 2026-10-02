Este es el hospital de Alicante que consolida su liderazgo médico tras destacar en cinco especialidades clave

HLA Clínica Vistahermosa, ubicada en Alicante, ha recibido cinco reconocimientos de Merco Salud por la destacada labor desarrollada en sus unidades clínicas de Ginecología, Reumatología, Oncología, Cirugía General y Farmacia.

Este prestigioso estudio anual posiciona al centro alicantino como el mejor hospital privado de la provincia de Alicante. A su vez, el galardón premia de forma directa tanto la buena reputación de los centros sanitarios como la excelencia de sus servicios médicos.

La distinción otorgada por Merco Salud destaca de manera específica el liderazgo y la dedicación de los profesionales que encabezan cada una de las cinco áreas premiadas.

En la unidad de Cirugía General, se ha reconocido la labor de las doctoras Vanesa Maturana y Marta Bellón. En el servicio de Farmacia, la doctora Mariola Sirvent es la responsable distinguida por su trabajo al frente del mismo.

En el área de Reumatología, el galardón ha recaído en los doctores Carlos Santos y Alejandro San Martín. Estas distinciones también valoran el trabajo de las doctoras Débora Labios en Ginecología, y el de Elena Asensio en la unidad de Oncología.

La doctora Concha Giner, directora Médica de HLA Vistahermosa, ha destacado a través de un comunicado este viernes que esta distinción representa una "enorme satisfacción" para todo el equipo de la clínica alicantina.

La directora médica resalta que el galardón "pone en valor el trabajo que realizan cada día nuestros profesionales y, especialmente, la capacidad de nuestras unidades para ofrecer una atención coordinada, especializada y centrada en las necesidades de cada paciente".

La doctora Giner subraya que este logro anima al centro sanitario a seguir avanzando y a continuar visibilizando el talento y el compromiso de su personal.

Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es el monitor corporativo considerado como la referencia del sector en Iberoamérica y que evalúa la reputación empresarial desde el año 2000.

Se trata del único estudio independiente que analiza de forma global la reputación de la sanidad española. Su análisis incluye seis evaluaciones y más de veinte fuentes de información.

Para determinar estas listas, sus responsables destacan que la consultora no mide únicamente los resultados clínicos de cada centro, sino que examina parámetros como la calidad asistencial, el prestigio profesional, la innovación, la gestión, la confianza del paciente y la percepción social.

El reconocimiento a la clínica de Alicante se enmarca en un éxito global para su corporación matriz. En la última edición del informe, un total de siete centros del Grupo HLA se mantienen entre los hospitales privados con mejor reputación de toda España.

Junto a HLA Vistahermosa (Alicante), la lista de centros distinguidos a nivel nacional incluye a HLA Universitario Moncloa (Madrid), HLA La Vega (Murcia), HLA Jerez Puerta del Sur (Cádiz), HLA Universitario Inmaculada (Granada), HLA Universitario El Ángel (Málaga) y HLA Montpellier (Zaragoza).