El rotundo aviso de los médicos sobre los bulos de las vacunas en redes: "Hay que preguntar a quienes realmente saben"

¿Cuántas mentiras se leen sobre las vacunas? Antes de la pandemia de la Covid su difusión estaba limitada, pero ahora en Estados Unidos la Sanidad depende de un declarado crítico de esta solución. En Alicante, el presidente del Colegio Oficial de Médicos destaca que "la trascendencia de las vacunas en cuanto a salud pública es indiscutible".

Y la prueba de ello es el encuentro que han organizado la tarde de este jueves para acercar la trascendencia de la inmunización a los profesionales sanitarios, a la población general y a los estudiantes universitarios.

Hermann Schwarz, durante la presentación del evento, ha valorado que "España no es un país con un gran movimiento antivacunas, aunque evidentemente siempre hay y ahora está muy facilitado por el uso de redes sociales".

Frente a la desinformación en la red, el presidente del COMA ha instado a la población a acudir de forma directa a los profesionales de la salud. "Lo que nosotros siempre aconsejamos es que se busquen las respuestas en donde mejor se pueden dar, que es en el ámbito de la medicina, de los médicos o de todo el sistema sanitario", ha remarcado.

Schwarz ha insistido en apoyarse en "una opinión certera, contrastada y basada en la evidencia científica" para combatir discursos engañosos. Según ha expuesto, estas afirmaciones falsas "no se basan en nada" y surgen habitualmente "del desconocimiento o de alguna mala intención".

Cuestionado sobre cómo actuar ante las teorías difundidas en internet sobre supuestos efectos adversos, el presidente de los médicos alicantinos ha hecho un llamamiento a la prudencia. "El consejo es comprobar, leer, parar, preguntar a la gente que realmente es conocedora del tema y luego tener tu propia independencia de criterio", ha recomendado.

Schwarz ha querido poner en valor las garantías sanitarias que respaldan a estos medicamentos. "Son los medicamentos que más filtros pasan para ser comercializados y luego están sujetos a una vigilancia post-comercialización", ha destacado.

El especialista ha repasado asimismo los logros históricos alcanzados por las vacunas. "Han demostrado su seguridad, su efectividad, la disminución de mortalidad, disminución de hospitalizaciones y disminución de carga asistencial", ha señalado, recordando además que la viruela se ha erradicado del planeta gracias a la vacunación.

Del mismo modo, el presidente colegial ha subrayado el beneficio social de proteger a los pacientes crónicos y de edad avanzada. La vacunación logra la "disminución de la dependencia en personas mayores y crónicas", evitando un deterioro de su salud que derive en la necesidad de más cuidados.

La jornada científica ha servido también para exponer innovaciones en el sector, analizando aspectos como la vacuna del herpes zóster o el desarrollo de nuevas tecnologías. "La cuestión hoy es abordar más la investigación sobre vacunas y la bondad que puede tener para la población un programa de vacunación unificado del adulto y del niño", ha explicado.

Schwarz ha hecho hincapié en que la inmunización no compete únicamente a la infancia. "Las vacunas son cuestión también de preocupación para los adultos", ha advertido, animando a los ciudadanos a seguir las pautas de sus médicos y del personal de enfermería de los centros de salud.

Finalmente, el encuentro ha servido de preparación para la llegada del próximo otoño y la prevención de la gripe, recomendando la vacunación completa a toda la población. La cita ha contado con el respaldo de la Conselleria de Sanitat, la Directora General de Salud Pública y sociedades científicas como la Sociedad Española de Medicina General y de Familia (SEMG) y la de Salud Pública y Preventiva.