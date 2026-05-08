Aislan a una persona en Alicante por contacto con el hantavirus: está en el hospital de Sant Joan

Las autoridades sanitarias están siguiendo el posible primer caso en la península de hantavirus. Se trata de una mujer de 32 años que está ingresada de forma aislada en el hospital de Sant Joan d'Alacant.

Esta persona estuvo en contacto con otra mujer que falleció en Johannesburgo. Fue en el avión del que fue evacuada por presentar ya sintomatología esta otra víctima mortal. Por tanto permanecerá en aislamiento mientras se comprueba si es o no portadora de este virus.

La paciente alicantina presenta sintomatología respiratoria leve y se ha trasladado el mediodía de este viernes a una habitación con presión negativa del hospital universitario de Sant Joan. Las muestras que se le tomen las trasladarán al Centro Nacional de Microbiología en Madrid.

La previsión de la Conselleria de Sanidad es que los resultados se conozcan entre este sábado y domingo.

La Dirección General de Salud Pública ha contactado hoy con la mujer tras recibir alerta a través del Sistema Europeo de Alertas y en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

La Conselleria de Sanidad asegura que estará informando de la evolución del seguimiento de la paciente.

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