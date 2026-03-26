Quirónsalud será el Servicio Médico Oficial del ATP Challenger 100 Alicante Montemar 2026

El ATP Challenger 100 Alicante Montemar 2026, que tendrá lugar del 22 al 29 de marzo en el Club Atlético Montemar de Alicante, contará con Quirónsalud como Servicio Médico Oficial, encargado de velar por la salud y bienestar de todos los tenistas participantes.

En esta edición, el campeonato da un salto cualitativo al ascender de la categoría Challenger 75 a Challenger 100, lo que se traduce en más puntos ATP en juego y un mayor nivel competitivo.

Este impulso consolida el torneo como una de las citas más relevantes del circuito Challenger europeo sobre tierra batida. La presencia de jugadores destacados como Pablo Carreño, Roberto Carballés o Pedro Martínez confirma el atractivo y la exigencia del evento.

Como Servicio Médico Oficial, Quirónsalud pone a disposición del torneo un equipo multidisciplinar de especialistas, junto con los medios tecnológicos más avanzados, para garantizar una atención sanitaria integral tanto a los deportistas como al personal de la organización.

En caso de requerirse atención hospitalaria, los hospitales Quirónsalud Torrevieja y Quirónsalud Alicante funcionarán como centros de referencia.

Esta colaboración refuerza la implicación del grupo en el mundo del tenis, un ámbito donde mantiene una presencia consolidada.

Quirónsalud es actualmente Proveedor Oficial de los Servicios Médicos de la Real Federación Española de Tenis (RFET) y Servicio Médico Oficial de la Rafa Nadal Academy, además de haber participado en competiciones de primer nivel como las finales de la Copa Davis y la Billie Jean King Cup, y torneos emblemáticos como el Open Banc Sabadell - Trofeo Conde de Godó o el Mutua Madrid Open. Su implicación se extiende también a otros torneos ATP Challenger y campeonatos nacionales destacados.

Compromiso con la salud

Fiel a su filosofía de que el deporte es esencial para la prevención y el bienestar, Quirónsalud colabora con diversas disciplinas, compartiendo valores como la disciplina, la superación y la mejora continua.

En la actualidad, es Servicio Médico del Mundial de MotoGP, Proveedor Médico de Salud de la Asociación de Clubes de Baloncesto (acb) y Servicio de Prevención Médica de la Real Federación Española de Vela (RFEV) a través de Quirónprevención.

Además, el grupo mantiene acuerdos con múltiples clubes de fútbol, baloncesto y rugby, y participa en eventos deportivos tan diversos como el Reto Pelayo Vida, la Ocean Race, la San Silvestre Vallecana, los 10K Valencia Ibercaja o la Behobia/San Sebastián, entre otros.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo sanitario líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. Reúne a más de 50.000 profesionales repartidos en más de 180 centros sanitarios, de los cuales 57 son hospitales, que suman más de 8.000 camas hospitalarias. Entre ellos figuran centros de referencia como la Fundación Jiménez Díaz, Teknon, Ruber Internacional, Quirónsalud Madrid, Quirónsalud Barcelona, Dexeus, Policlínica Gipuzkoa o el Sagrado Corazón.

Su estructura se apoya en una red de unidades y servicios transversales, que permiten compartir conocimiento y trasladar los avances científicos al ámbito clínico. Once de sus hospitales son universitarios, y el grupo impulsa la investigación médica a través del Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, acreditado por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

En la actualidad, Quirónsalud desarrolla numerosos proyectos de investigación punteros en toda España y destaca por su liderazgo en especialidades como oncología, cardiología, endocrinología, ginecología y neurología, entre otras.