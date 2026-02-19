Mujer, joven y médico de familia: el nuevo perfil de riesgo por salud mental que rompe récords en España

La realidad del aumento de más médicos que necesitan atención por problemas de salud mental reúne a los expertos de toda España en la ciudad de Alicante. El undécimo congreso del programa de atención integral al médico enfermo retrata el nuevo perfil de los profesionales que más lo necesitan: mujer, joven y médico de familia.

"Un encuentro que coloca a la salud mental del médico en el centro del debate profesional”, destaca el presidente del Colegio de Médicos de Alicante, Hermann Schwarz. Como anfitrión del congreso valora que la ciudad sea "capital de cuidar al que cuida".

Y en un encuentro previo al congreso recuerda que "la profesión médica está sometida a presiones crecientes con unas condiciones laborales precarias". Eso se traduce en más casos de profesionales quemados, agotamiento, ansiedad y depresión. Factores que explican las huelgas del sector.

Tomás Cobo, presidente de la Fundación para la Protección Social de la Organización Médica Colegial y de la OMC, resalta que el programa paime es de utilidad y ayuda, "que con veinte años, está marcado por la confidencialidad y la excelencia médica para atender a los compañeros".

Isabel Moya, vicepresidenta primera de la OMC, repasa los datos del informe bienal que recoge los datos de 2023 y 2024. Este trabajo que empezaron en 2011 recoge los datos de los responsables colegiales y autonómicos en todos los colegios médicos de España.

En este periodo se han registrado 1933 casos, la cifra más alta de toda la serie histórica, con un incremento del 13 %. "Se confirma una tendencia ascendente y sostenida de médicos que cada vez más quieren solicitar ayuda mediante este programa. Una tendencia que se dispara con la pandemia de la covid 19. Lo que nos pasó fue puntual, lo vamos a arrastrar consecutivamente en años siguientes".

Y el acumulado que se presenta refleja la magnitud alcanzada. El total de casos atendidos entre 1998 y 2024 llega a los 10.001. ¿Y dónde hay más nuevos casos? En Cataluña y Madrid seguido de Andalucía. En la Comunitat Valenciana es del 5,69 % frente al 26,64 % de la primera.

Los datos también señalan aumentos y bajadas. En lo primero está Madrid con un 4,8 % o la Comunitat Valenciana con 2,3, mientras que Cataluña baja casi nueve puntos.

¿Cómo llegan al programa los médicos que necesitan esta ayuda? Dos tercios lo hacen de forma espontánea, otro tercio lo hacen voluntariamente pero inducidos. Y los que inducen a acudir son en su mayoría los colegas, con el 28,8 %, y el psiquiatra, con el 21 %. La gerencia solo lo hace en el 0,3 % mientras que un superior es el 8,3 %. Como resalta Moya es un programa de confianza, no punitivo.

Aumentan las adicciones

La razón principal por la que vienen es el 84,9 % son los trastornos mentales, mientras que alcohol y sustancias o la patología dual son 6,4 y 4,8% respectivamente. De hecho las otras adicciones se han doblado frente al periodo anterior del 3 al 6,4.

"Sin ánimo de estigmatizar", como puntualiza Moya, ¿cuál es el colectivo de riesgo? El que más demanda es un médico de familia "y no es porque tengan más riesgo sino porque son más colegiados". Si se aplica el factor correctivo, las especialidades de pediatría, psiquiatría, anestesiología y medicina interna están por encima del peso que tienen como colegiados.

Las edades, el perfil que más lo usa el que tiene entre 31 y 40 años con una cuarta parte, seguidos por los de 41 a 50 años que son una cuarta parte. Los menores de 30 años que solo son el 8 % de colegiados, son los que más lo piden en porcentaje, con el 17,3 %. Los veteranos, mayores de 61, en cambio es al revés.

Las mujeres están más representadas incluso si lo corregimos en porcentaje, son el 67 % de los que acceden cuando son el 60 %. El 88 % viene del ámbito urbano y en el 83 % del sistema público de salud. La mayoría están en activo, en el 68,2 %, por baja laboral están en el 28,6 %, una cifra que ha descendido un punto y medio.