La clínica HLA Vistahermosa incorpora la especialidad de Ginecología a su Unidad de Cirugía Robótica Da Vinci

La clínica HLA Vistahermosa reafirma su compromiso con la innovación médica y la excelencia asistencial con la ampliación de su Unidad de Cirugía Robótica, que incorpora ahora la especialidad de ginecología al uso de la plataforma quirúrgica robótica Da Vinci.

Esta incorporación se enmarca dentro de la estrategia de HLA Clínica Vistahermosa para ofrecer a sus pacientes tratamientos de alta complejidad mediante técnicas mínimamente invasivas que mejoran los resultados clínicos y la experiencia del paciente.

Tras la adquisición del sistema Da Vinci, la Unidad de Cirugía Robótica se consolida como un referente en cirugía asistida, situándose a la vanguardia tecnológica de la sanidad privada en Alicante. A este equipo se suman ahora los especialistas en ginecología, que colaboran estrechamente con los profesionales de cirugía digestiva, urología y cirugía torácica en un entorno multidisciplinar.

La introducción de la cirugía ginecológica robótica representa un avance significativo en el abordaje de patologías complejas, al permitir intervenciones de altísima precisión con incisiones mínimas, menos dolor postoperatorio y una recuperación más rápida.

La tecnología Da Vinci proporciona una visión tridimensional de alta definición y un control milimétrico de los instrumentos, lo que se traduce en una mayor seguridad quirúrgica sin sustituir la pericia del especialista.

"La integración de la ginecología en nuestra Unidad de Cirugía Robótica con Da Vinci refuerza nuestro modelo asistencial basado en la excelencia médica y en una atención centrada en las personas", destaca la Dra. Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa. "Además, consolida a Alicante como un referente sanitario que combina tecnología puntera con un equipo altamente cualificado y en continua formación".

Desde su puesta en marcha, el sistema Da Vinci ha posibilitado la realización de cirugías complejas de manera más segura y precisa, aportando beneficios directos para los pacientes, como estancias hospitalarias más cortas y una reincorporación más temprana a la vida diaria.

La ampliación de esta unidad responde a la filosofía de innovación y atención integral en salud que caracteriza al Grupo Hospitalario HLA, uno de los líderes nacionales en tecnología quirúrgica, con cuatro centros equipados con sistemas Da Vinci y un firme compromiso con la formación continua de su personal médico.