Los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria podrán trabajar y cobrar el 75 % de la pensión hasta 2026

La jubilación activa mejorada para médicos de familia y pediatras de Atención Primaria del SNS se prorroga un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026, manteniendo la compatibilidad entre trabajo y el 75% de la pensión de jubilación contributiva.

Esta prórroga se articula a través del Real Decreto‑ley 16/2025, de 23 de diciembre, dentro del paquete de medidas para afrontar situaciones de vulnerabilidad social y actuaciones urgentes en materia de Seguridad Social.

Marco legal de la prórroga

La medida nace como plan piloto de jubilación activa mejorada aprobado a finales de 2022, con un horizonte inicial 2023‑2025 para médicos de Atención Primaria y pediatras del Sistema Nacional de Salud.

El Real Decreto‑ley 16/2025 extiende ahora su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, modificando la disposición transitoria correspondiente de la Ley General de la Seguridad Social para alargar un año más este régimen excepcional.

Contenido esencial de la medida

Desde el 28 de diciembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2026, los facultativos de Atención Primaria (médicos de familia y pediatras) adscritos al SNS con nombramiento estatutario o funcionario pueden seguir en servicio activo y, simultáneamente, percibir el 75% de la pensión reconocida inicialmente, una vez aplicado, si procede, el tope máximo de pensión pública.

Esta compatibilidad se aplica tanto a quienes alcanzan la edad de jubilación y optan por continuar, como a quienes ya estaban jubilados (hecho causante desde el 1 de enero de 2022) y se reincorporan al servicio activo, siempre dentro de los supuestos previstos en la norma.

Quiénes pueden acogerse

Pueden beneficiarse los médicos de familia y pediatras de Atención Primaria del SNS con vínculo estatutario o funcionario, quedando fuera por ahora el resto de especialidades hospitalarias y otros niveles asistenciales.

También se incluyen quienes en su día ya compatibilizaron pensión y servicio activo al amparo del Real Decreto‑ley 8/2021, siempre que cumplan los requisitos temporales y de reincorporación fijados (hecho causante de la pensión desde 1 de enero de 2022).

Duración y mantenimiento

La posibilidad de acogerse a este régimen de jubilación activa mejorada se mantiene abierta hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que concluye la prórroga aprobada.

No obstante, los facultativos que a 31 de diciembre de 2026 estén ya compatibilizando la pensión con el trabajo podrán seguir haciéndolo más allá de esa fecha, hasta que cesen efectivamente en el servicio activo, aunque no se incorporen nuevos beneficiarios después.

Impacto en el sistema sanitario

La medida se concibe como herramienta para mitigar el déficit de profesionales en Atención Primaria, permitiendo retener durante más tiempo a médicos de familia y pediatras con amplia experiencia asistencial.

Según datos del propio Gobierno, más de 1.200 facultativos se han acogido al régimen de jubilación activa mejorada entre 2023 y 2025, lo que se valora como un resultado muy favorable para la continuidad de la asistencia en los centros de salud.

