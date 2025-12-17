Profesionales de Quirónsalud y la Asociación AFA Torrevieja se unen en un calendario solidario para visibilizar el alzheimer

La doctora Erika Torres, jefa del servcio de Neurología de Quirónsalud Torrevieja y una paciente de AFA

Trabajadores de los hospitales Quirónsalud de Alicante, Murcia, Torrevieja y Valencia han unido fuerzas y compromiso solidario para crear un calendario anual junto a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzhéimer de Torrevieja (AFA).

Esta iniciativa busca dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad neurodegenerativa y apoyar también a su entorno más cercano.

El calendario, elaborado en las instalaciones del Hospital Quirónsalud Torrevieja, ha contado con la colaboración de pacientes y miembros de AFA, además de profesionales médicos, personal de enfermería y personal administrativo de los distintos centros de Quirónsalud. Todos ellos han querido aportar su granito de arena a este proyecto solidario.

La Asociación AFA de Torrevieja trabaja cada día para mejorar la calidad de vida de quienes padecen algún tipo de demencia y de sus familias.

Su labor abarca desde la promoción del envejecimiento activo y la prevención hasta la sensibilización social y el impulso de programas de cuidado, innovación e investigación.

Entre sus objetivos principales se encuentra frenar el deterioro cognitivo y funcional, incluso antes de que aparezcan los primeros síntomas.

El alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y la autonomía de las personas, generando un fuerte impacto emocional y social tanto en quienes la sufren como en sus familiares. En España se calcula que alrededor de 800.000 personas viven con esta patología, una cifra que podría aumentar significativamente en los próximos años.

Con acciones como este calendario solidario, los hospitales Quirónsalud de Murcia, Torrevieja y Valencia refuerzan su compromiso con la prevención, la investigación y la atención multidisciplinar, pilares básicos para mejorar la calidad de vida de los pacientes y ralentizar el avance de la enfermedad.

Abordaje multidisciplinar del alzheimer

El tratamiento del alzhéimer exige una atención integral y coordinada. En las Unidades de Neurociencias de los hospitales Quirónsalud Torrevieja y Alicante, un equipo multidisciplinar compuesto por neurólogos, neuropsicólogos, radiólogos, terapeutas ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas y personal de enfermería trabaja conjuntamente para ofrecer un diagnóstico temprano y un tratamiento adaptado a las necesidades de cada paciente.

Esta unidad dispone de un programa completo de deterioro cognitivo que incluye consultas de enfermería neurológica, atención neuropsicológica desde el diagnóstico, rehabilitación cognitiva y formación psicoeducativa para familiares y cuidadores. Además, brinda acompañamiento emocional, elemento esencial para ayudar a las familias a afrontar el impacto de la enfermedad.

Quirónsalud cuenta con una amplia red de centros en la Comunidad Valenciana y en la Región de Murcia, consolidándose como un grupo líder dentro de la sanidad privada. Su compromiso con la innovación tecnológica, el confort de los pacientes y las condiciones óptimas de trabajo de sus profesionales sitúan al grupo a la vanguardia de la atención médica.