Abierta la convocatoria de Sanidad: 902 plazas de difícil cobertura para especialistas de la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Sanidad ha lanzado una nueva convocatoria publicada en el DOGV para cubrir 902 plazas de personal estatutario en el Sistema Valenciano de Salud.

Estas plazas están destinadas a profesionales con título de especialista en Ciencias de la Salud y han sido declaradas de difícil cobertura, con el objetivo de reforzar la atención sanitaria en las zonas donde más se necesita.

Esta iniciativa busca incorporar de manera urgente y estable personal sanitario en departamentos de salud con vacantes críticas.

Entre los centros priorizados se encuentran los hospitales y servicios de Vinaròs, Requena, Elda, Orihuela, Torrevieja, Dénia, el Hospital d’Ontinyent y su centro de especialidades, así como la zona básica de salud de Ademuz.

Además, la convocatoria pretende garantizar una atención equitativa en todo el territorio valenciano y favorecer la retención de talento. Para ello, se otorga prioridad a los profesionales que ya cuentan con experiencia en puestos de la misma categoría o especialidad.

Del total de plazas, el 7 % está reservado para personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 %, mientras que el resto se ofrece en régimen de turno libre.

En cuanto a la distribución por especialidades, 450 plazas corresponden a áreas como Anatomía Patológica, Anestesiología, Angiología y Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General y del Aparato Digestivo, Cirugía Ortopédica y Traumatología, Dermatología y Venereología, Endocrinología y Nutrición, Farmacia Hospitalaria, Hematología y Hemoterapia.

También Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Microbiología y Parasitología, Nefrología, Neumología, Neurofisiología Clínica, Neurología, Ginecología, Oftalmología, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Pediatría, Psicología Clínica, Psiquiatría, Radiodiagnóstico, Reumatología y Urología.

Por su parte, la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria cuenta con 186 plazas, además de tres plazas en centros de Planificación Familiar, cinco en centros de Conductas Adictivas, 12 en la Unidad de Hospitalización a Domicilio y 99 en Urgencias Hospitalarias.

La convocatoria también incluye oportunidades para Pediatría de Atención Primaria (53 plazas), Enfermería Familiar y Comunitaria (42), Enfermería especialista en Obstétrico-Ginecología (12 plazas para matronas) y Enfermería especialista en Salud Mental (40 plazas)

Proceso de solicitud

Aquellos profesionales interesados en optar a alguna de estas plazas disponen de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación en el DOGV para presentar la solicitud.

Los aspirantes tendrán que presentar una solicitud por cada una de las categorías y/o especialidades en las que quieran participar, formalizando el correspondiente trámite telemático.

Terminado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente en materia de personal de la Conselleria de Sanidad dictará resolución que contendrá el listado provisional de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo, por categoría y/o especialidad convocada. A partir de ese momento, habrá un plazo de 10 días para la presentación de alegaciones y tras ello, se publicará el listado definitivo.

Posteriormente se aprobará el acto de elección de destino y se dará un plazo de 10 días hábiles a partir del día siguiente al que se publique en la página web de la Conselleria de Sanidad, para que las personas admitidas soliciten plaza por orden de preferencia.

Transcurrido los plazos establecidos se dictará resolución por la que se nombrará a los aspirantes como personal estatutario fijo en la categoría y/o especialidad en la que participan y se les adjudicará la plaza elegida con carácter definitivo, de acuerdo con la puntuación obtenida y por orden de prelación.

Los profesionales que hayan obtenido plaza podrán participar en los concursos de traslados de su categoría o especialidad, o en los sistemas de promoción interna o provisión de plazas de otra categoría o especialidad, cuando cumplan los requisitos comunes y acrediten tres años de permanencia en la situación de servicio activo en el centro adjudicado.

Baremo de méritos

La puntuación máxima del proceso selectivo será de 63 puntos de acuerdo con el baremo establecido en esta convocatoria.

De esta manera, se podrá obtener hasta un máximo de 30 puntos por servicios prestados. Un máximo de 10 puntos por estar desempeñando el día de la publicación de la convocatoria, un puesto en la misma categoría y especialidad a la que opta, en un ámbito de trabajo declarado de difícil cobertura.

En cuanto a la formación se podrá lograr hasta un máximo de 15 puntos, dependiendo si se dispone de máster universitario, doctorado o cursos realizados en la Escuela Valenciana de Salud u otra entidad pública equivalente al resto del Sistema Nacional de Salud o acreditadas por la Comisión de Formación Continuada de las profesiones sanitarias, realizadas en los últimos cinco años.

Por el conocimiento acreditado del valenciano se computarán hasta un máximo de cuatro puntos, al igual que por el conocimiento de otros idiomas comunitarios.

Todos los listados y actos de trámite relativos a este proceso selectivo se publicarán en la página web de la Conselleria de Sanidad y en el portal GVA.

La resolución por la que se regula la convocatoria de este concurso de méritos fue aprobada en Mesa Sectorial de Sanidad con los votos a favor de los representantes sindicales de SATSE y CESMCV-SAE, que aglutinan a la mayoría de especialistas en Ciencias de la Salud.