Un cirujano plástico vetado en Reino Unido por acoso operaba en dos clínicas de Alicante por un error administrativo

A la izquierda, el doctor J. H. E. durante una intervención.

Un error administrativo del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) permitió que el doctor J. H. E. realizara cirugías plásticas en dos clínicas de Alicante, a pesar de tener prohibido operar en Reino Unido tras un caso de mala praxis y acoso sexual en 2020.

Ahora, cinco años después de que se emitiera la alerta internacional y después de confirmar a este diario que se estaban estudiando "medidas duras y drásticas", ha sido suspendido provisionalmente, según informa InfoLibre, que ha participado en la investigación internacional Bad Practice, que descubrió el caso.

La medida pone fin, de momento, a una exitosa carrera en la Costa Blanca, donde presumía de tener una gran reputación tras 35 años de experiencia.

Bajo esa fachada, el doctor —que también opera en el Hospital Perpetuo Socorro de Cartagena— ocultaba la sanción por la cual tenía prohibido volver a ponerse una bata blanca en Reino Unido.

El argentino insertó implantes mamarios en una paciente "en contra de su voluntad", según determinó el Servicio del Tribunal de Médicos del Reino Unido en 2020.

La decisión del tribunal de eliminarlo del registro médico británico describió cómo la paciente había solicitado un procedimiento mamario que incluía la extracción de sus implantes actuales y había dicho específicamente que no quería que se los volvieran a insertar.

El tribunal también recoge que este le dijo a la paciente durante una consulta de seguimiento: "Aunque no estés contenta con tus pechos, me parecen preciosos", según la investigación.

Así, le habría tocado la mano y la rodilla, habría intentado besarla en la mejilla y le hizo comentarios de motivación sexual, algo que negó ante los reguladores británicos, destapa Bad Practice

Fallo con la alerta

Fuentes del COMA aseguran que es el único caso que hay en todo el Colegio de un médico inhabilitado en otro país.

El doctor trabajaba desde hace años a caballo entre quirófanos alicantinos y londinenses, y contaba con una licencia que "debió darse de baja en el momento" en el que se produjo su infracción, lamentan.

El aviso del sistema de alertas de la Unión Europea, Internal Market Information System (IMI), fue ignorado por el COMA, que señala que fue emitido la misma semana en la que se declaró el estado de alarma, con la confusión administrativa que ello supuso.

Las mismas fuentes indican que el doctor hizo "un truco" por el cual fue "casi imposible" detectar este aviso.

El argentino es uno del centenar de especialistas que han sido expuestos por la investigación internacional Bad Practice, realizada durante meses por 48 medios de comunicación y coordinada por el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).