El Hospital Quirónsalud Torrevieja celebra 25 años con reconocimientos a todos los que han trabajado un cuarto de siglo

Más de 500 personas han celebrado esta tarde en el Auditorio Internacional de Torrevieja la gala conmemorativa del 25º aniversario del Hospital Quirónsalud Torrevieja. El personal sanitario, empresarial y administrativo, así como la sociedad civil de la comarca y la provincia, han rendido homenaje a quienes han hecho posible este cuarto de siglo con nombres y apellidos en un acto repleto de momentos emotivos y festivos por lo conseguido: ser uno de los centros de referencia sanitaria de España.

La música, los homenajes y las palabras de reconocimiento de un largo trabajo que ha unido innovación con trato personal y humano han recorrido esta historia de 25 años desde que se construyó y abrió el entonces hospital San Jaime, hoy integrado en el Grupo Quirónsalud, líder en España y, junto con su matriz Fresenius-Helios, también en Europa. La gala ha contado con las actuaciones de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja y de la Escuela de Baile Paya’s, con Lucía de España al frente, que han puesto la nota artística y emotiva a una celebración marcada por el talento y la identidad cultural local.

La ceremonia ha contado con la presencia de Francisco Ponce, director territorial de Sanidad; Agustina Esteve, delegada del Consell en Alicante y, Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja; junto a Francisco Fiestras, director territorial de Quirónsalud Levante y Canarias, quien ha subrayado que “el verdadero valor del Hospital Quirónsalud Torrevieja está en sus personas. Cada profesional, cada paciente y cada historia han construido lo que hoy somos: un referente sanitario, pero, sobre todo, una gran familia”.

Durante su intervención, Fiestras también ha destacado la visión estratégica y de futuro del hospital, centrada en la innovación tecnológica, la humanización de la asistencia y la sostenibilidad. Asimismo, ha avanzado la puesta en marcha del Consejo Asesor de Ciudadanos y Pacientes, una iniciativa destinada a dar voz a la sociedad en las decisiones estratégicas del centro y a reforzar la participación activa de los pacientes en la mejora continua de la atención sanitaria.

En sucesivos bloques, han recogido su reconocimiento sanitarios, personal del hospital, pacientes y asociaciones. Iván Villarejo

Un hospital "humano"

Durante el bloque central, se ha rendido homenaje a los profesionales con 25 años de trayectoria, a los empleados jubilados y a quienes han dejado huella en el hospital. Por el estrado del Auditorio Internacional han pasado y se ha fotografiado más de un centenar de personas que han formado parte de la comunidad creada en torno al hospital, desde equipos médicos y administrativos a los pacientes y las asociaciones, que han tenido un papel distinguido en el acto.

El doctor Antonio Brugarolas, referente de la Plataforma de Oncología, ha recibido una mención especial muy ovacionada con el público en pie. Iván Villarejo

Y es que como ha comentado el doctor Antonio Brugarolas, que ha recibido una mención especial como referente de la Plataforma de Oncología, por su trayectoria profesional y su papel clave en el desarrollo del hospital y en la atención integral a pacientes oncológicos, "el hospital ha sido un punto de encuentro entre la excelencia científica y el trato humano durante los 25 años en los que la medicina ha experimentado un progreso espectacular. Con aportaciones pioneras y genuinas en España. Pero lo que verdaderamente nos ha distinguido es el acompañamiento de los pacientes"

En este sentido, se han otorgado reconocimientos a pacientes y asociaciones que colaboran estrechamente con el centro, entre ellas AFECÁNCER, recogido por su presidenta Victoria Meneses, y AFA Torrevieja, recogido por su directora técnica Lidia Navarro, por su labor de acompañamiento, sensibilización y apoyo a los pacientes y sus familias.

Asimismo, se ha reconocido a la Iglesia Noruega, representada por Marianne Offernes, y a la Iglesia Sueca Costa Blanca, representada por Elisabeth Johansson, por su dedicación, apoyo y colaboración en el acompañamiento de pacientes internacionales y sus familias.

Dos de las pacientes homenajeadas que han colaborado en la serie de pódcast “Historias Clínicas”, una colección de relatos reales protagonizados por pacientes y médicos del hospital. Iván Villarejo

El alcalde Eduardo Dolón ha cerrado el acto institucional destacando que “Torrevieja está orgullosa de contar con un hospital de referencia, comprometido con la excelencia y con las personas. Este aniversario es también un reconocimiento al papel que Quirónsalud ha desempeñado en la mejora de la calidad de vida de nuestros vecinos.”

Un año de celebraciones

A lo largo de 2025, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha vivido un año especialmente significativo, repleto de iniciativas que han puesto en valor su historia, su compromiso con la salud y su estrecha vinculación con la comunidad.

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el director territorial de Sanidad, Francisco Ponce. Iván Villarejo

La programación conmemorativa comenzó el 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, con la inauguración de la Campana de los Sueños, un símbolo de esperanza y superación que hoy marca el final del tratamiento de muchos pacientes oncológicos.

En el mes de mayo, el hospital celebró la Carrera Solidaria “5K Pasos que Cuentan”, una jornada deportiva y solidaria que reunió a más de 500 corredores en beneficio de AFECÁNCER, consolidando su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el apoyo a asociaciones de pacientes.

El recorrido conmemorativo ha continuado con la inauguración del mural “ Nuestra historia, tu salud”, que repasa los principales hitos asistenciales y tecnológicos del hospital desde su apertura en el año 2000, y con la exposición fotográfica “ALTAS”, un homenaje a los pacientes que han superado su enfermedad y a los profesionales que los han acompañado en ese camino.Del mismo modo, el hospital ha mantenido su apuesta por la ciencia y la divulgación médica con la celebración de diversas jornadas científicas, entre ellas las dedicadas a cirugía general, oncología y ginecología, esta última centrada en la prevención y manejo del virus del papiloma humano (VPH).

Emotiva recogida de reconocimientos. Iván Villarejo

Cada una de estas acciones ha reafirmado la vocación del hospital por unir conocimiento, investigación y compromiso social, pilares que han sustentado su modelo asistencial durante estos 25 años de historia.

Próximos hitos

Como colofón al aniversario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja estrenará el viernes 7 de noviembre la serie de podcast “Historias Clínicas”, una colección de relatos reales protagonizados por pacientes y médicos del hospital.La serie, grabada dentro del marco del 25º aniversario, ofrecerá un recorrido por distintas historias de superación y vocación médica, poniendo voz a la ciencia y a la humanidad que hay detrás de cada caso clínico.

Además, el hospital celebrará el próximo 28 de noviembre la I Jornada de Neurociencias del Hospital Quirónsalud Torrevieja, un encuentro multidisciplinar que reunirá a especialistas de distintas áreas para abordar los avances en diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades neurológicas, reafirmando así su compromiso con la investigación y la formación médica continuada.