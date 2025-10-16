Ribera logra cuatro premios TOP20, incluidos dos a la gestión global para sus hospitales del Vinalopó y Torrejón

El grupo sanitario recibe los premios en la gala de los TOP20

El grupo sanitario Ribera ha conseguido cuatro premios TOP 20 este año, incluidos dos premios a la gestión global para sus hospitales universitarios del Vinalopó y Torrejón.

Además, este último, el Hospital Universitario de Torrejón, ha recibido hoy el premio TOP 20 por su Área de la Mujer, mientras que el hospital Ribera Juan Cardona (Ferrol) ha ganado el premio TOP 20 a los costes hospitalarios.

Los Top 20 se basan en la comparación de resultados entre más de 200 centros sanitarios españoles, que se someten voluntariamente a la evaluación de una treintena de indicadores.

Una comisión científica distingue a aquellos centros con mejor funcionamiento y mayor calidad y eficiencia asistencial, en aspectos como la gestión eficiente de la estancia hospitalaria y la cirugía sin ingreso, en comparación con la media de los reingresos, las complicaciones y la mortalidad, ajustados a riesgo.

Estos galardones dividen a los hospitales en diferentes categorías, para facilitar la comparación entre centros y contextos de gestión similar, y distingue la evolución de aquellos que mejor balance general tienen en los 120 indicadores de las ocho áreas clínicas revisadas.

Los TOP 20 ofrecen al sector sanitario una herramienta para la mejora de resultados, basado en indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia, además de reconocer las buenas prácticas del sector.

Se da la circunstancia de que los dos hospitales públicos que gestiona el grupo Ribera, los hospitales universitarios del Vinalopó y Torrejón, han conseguido un año más el premio TOP 20 a la gestión global.

La dirección del grupo sanitario ha felicitado a los profesionales de los tres hospitales premiados, pero también a los de otros centros del grupo que han resultado finalistas en estos prestigiosos galardones.

Expansión

Recientemente, el grupo sanitario Ribera firmó la incorporación del 100% de Multi Med, un grupo sanitario polaco que se convierte así en su primer activo en Polonia.

Esta adquisición supone un importante movimiento estratégico para Ribera, a través de su filial eslovaca Pro Diagnostic Group (PDG), que permite consolidar sus operaciones y seguir creciendo en Europa central, entrando en el país más grande de la región, que tiene cerca de 40 millones de habitantes.

Multi Med es una empresa médica polaca dedicada principalmente al diagnóstico por imagen y la atención clínica ambulatoria.

"La empresa se fundó en 1992. Es un proyecto consolidado, con más de 350 profesionales de gran prestigio y con mucha experiencia, que tiene mucho reconocimiento y pacientes fidelizados en el área de Varsovia", aseguran desde Ribera.