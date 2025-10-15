El Sindicato Médico urge a la Generalitat a abrir 24 horas los Puntos de Atención para evitar el caos de los centros de salud

El Sindicato Médico (CESM-CV) urge a la Conselleria de Sanidad para la puesta en funcionamiento de los Puntos de Atención Continuada (PAC/PAS) las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El colectivo médico considera que estos PAC pueden asumir toda la demanda no programada, o mal llamada urgente, "que está distorsionando" el nivel asistencial de la Sanidad Primaria, es decir, los centros de salud.

Según ha explicado a EL ESPAÑOL el secretario general del sindicato, Víctor Pedrera, "no se trata de algo nuevo ya que el PP lo incluyó en su programa electoral para los comicios de 2023. Pero que no sea nuevo no significa que no sea urgente ya que los médicos de los centros de salud tienen que asumir además de sus 30 o 35 citas pautadas, la atención a todas las personas que acuden al centro de salud sin cita porque se encuentran mal, porque creen que están mal, porque necesitan recetas o simplemente por trámites administrativos varios"

Para el CESM, con los servicios de urgencias extrahospitalarias (PAC/PAS) dando servicio a tiempo completo todos los días de la semana (ahora no abren por las mañanas), los médicos de Atención Primaria tendrán más tiempo para centrarse en la atención programada y en el seguimiento de sus pacientes. Los ciudadanos tendrán un servicio de urgencias extrahospitalarias accesible, rápido y eficaz para toda la demanda no programada. El sistema ganaría eficiencia, evitando colapsos y mejorando la calidad asistencial.

Actualmente, señala el sindicato, "la presión asistencial en las consultas médicas de Atención Primaria de la Comunitat Valenciana es insostenible. Las citas para médicos de familia y pediatras en los centros de salud están saturadas y los médicos no pueden atender con tiempo suficiente a los pacientes que tienen asignados. Las agendas son infinitas, los recursos insuficientes y la presión asistencial ha llegado a niveles insostenibles".

La puesta en marcha de los Puntos de Atención Continuada durante 24 horas no supondría un problema de reorganización para la Conselleria, ni por costes ni por recursos, señala Pedrera. Con la plantilla actual sería viable.

"Aunque a priori se atienda con cita previa, los médicos deben atender además a aquellos pacientes que acuden sin cita y consideren, ellos mismos, su caso como urgente, tanto de sus cupos como de los de otros compañeros no sustituidos. Están obligados a cubrir las ausencias imprevistas, a realizar atención domiciliaria urgente y, en muchos casos, son movilizados por el CICU cuando lo consideran oportuno o cuando una unidad de SAMU no está disponible", continúa el sindicato.

"Todo, sin tener en cuenta la presión asistencial y requiriéndoles sus propios medios de transporte para estos desplazamientos. Exigencia que no solo afecta física y mentalmente a los profesionales, sino que también pone en peligro directo a los pacientes", añaden.

"Cuando un médico de Atención Primaria atiende a más de 35 pacientes, que se pueden convertir en 50 o 60 pacientes en un mismo turno, es imposible que ofrezca la atención que cada persona merece tanto en calidad como en seguridad. Se acumulan errores, se retrasan diagnósticos y todo esto no por falta de profesionalidad, sino por falta de tiempo y apoyo institucional", concluyen desde el CESM.

"No atender a esta reivindicación del Sindicato Médico es perpetuar el principal problema que afecta a nuestra Atención Primaria y jugar con la salud de pacientes y profesionales. La Conselleria tiene la obligación de garantizar una atención sanitaria de calidad, digna y segura y por lo tanto no puede seguir obviando este grave problema e ignorando una reivindicación que es tan justa como necesaria".