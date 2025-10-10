HLA Clínica Vistahermosa de Alicante refuerza su compromiso con la salud mental

HLA Clínica Vistahermosa ha reforzado su compromiso con una atención integral al paciente, entendiendo que la salud mental es un componente esencial del bienestar general. La Unidad de Psicología de HLA Vistahermosa trabaja con un enfoque multidisciplinar, colaborando con distintas especialidades médicas para ofrecer atención personalizada a niños, adolescentes, adultos y mayores.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, la clínica pone en valor la labor del equipo que forma esta unidad integrada por psicólogas sanitarias, que ofrecen un espacio de confianza donde los pacientes pueden aprender estrategias para la vida, técnicas y habilidades que les permitan afrontar de manera eficaz las dificultades cotidianas.

Desde un enfoque exclusivamente científico y basado en la evidencia, la terapia que se ofrece garantiza intervenciones coherentes, con sentido y centradas en la mejora del bienestar emocional.

La unidad cuenta con psicólogos expertos en diferentes áreas, que acompañan a los pacientes a lo largo de su proceso para asegurar una intervención directa, cercana y adaptada a sus necesidades.

En este sentido, la clínica está especializada en psicología de adultos, psicología infanto-juvenil, psicología de pareja, sexología, psicología de la salud, psicología de conductas adictivas y psicología de la conducta alimentaria.

Desde el equipo de la clínica comentan que “cada vez más personas acuden a consulta por ansiedad, depresión, estrés o trastornos relacionados con el ritmo de vida actual. Contar con un equipo especializado, cercano y comprometido marca la diferencia en el tratamiento y acompañamiento de estos pacientes”.

Además, se recuerda que la prevención y la detección temprana son clave para tratar con éxito cualquier problema de salud mental, y se anima a la población a acudir a consulta profesional ante los primeros signos de malestar emocional.

Una apuesta firme por el bienestar emocional

Con la celebración de este día, la clínica alicantina quiere también hacer un llamamiento a la sociedad sobre la necesidad de eliminar el estigma en torno a la salud mental y fomentar una cultura de cuidado y acompañamiento.

“En HLA Vistahermosa se entiende que hablar de salud es hablar también de emociones, vínculos, estrés, miedos, cambios vitales… Por eso se trabaja día a día para ofrecer un espacio seguro y profesional donde el paciente se sienta escuchado y acompañado”, destacan desde la dirección médica del centro.

