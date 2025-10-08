Oftalmólogos de Quirónsalud alertan que el 80% de los problemas de visión se pueden prevenir con revisiones

Mujer con una infección en el ojo Shutterstock

Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se conmemora mañana 9 de octubre, los especialistas de Oftalmología de los hospitales Quirónsalud Murcia, Torrevieja y Valencia insisten en la relevancia de cuidar la salud ocular en todas las fases de la vida.

Asimismo, alertan sobre el incremento de problemas derivados del uso prolongado de dispositivos electrónicos.

La doctora Itziar Coloma, del Servicio de Oftalmología del Centro Médico Quirónsalud Elche, señala que “más del 80% de los casos de problemas visuales pueden evitarse o tratarse si se detectan a tiempo”.

Aunque gran parte de la población identifica la salud ocular con la capacidad visual, existen patologías silenciosas, como el glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad, que no presentan síntomas iniciales y pueden provocar daños irreversibles si no se diagnostican de forma temprana.

Entre los problemas más habituales destacan defectos refractivos como miopía, hipermetropía y astigmatismo, la presbicia en personas mayores de 40 años, cataratas y retinopatía diabética.

El doctor Enrique López, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Valencia y del Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, subraya la creciente incidencia de la fatiga visual digital, especialmente en quienes trabajan o estudian largas horas frente a pantallas.

Fatiga visual digital

Este síndrome, asociado a la exposición prolongada a pantallas, provoca síntomas como sequedad ocular, visión borrosa, dolor de cabeza y agotamiento visual.

El doctor Manuel Losada, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Murcia, explica que el uso continuado de dispositivos, la mala iluminación, las posturas incorrectas y la disminución del parpadeo son factores clave.

No utilizar gafas cuando son necesarias o emplear una graduación inadecuada también incrementa el esfuerzo ocular y agrava las molestias.

Prevenir la fatiga ocular

Los expertos recomiendan estrategias simples y efectivas como la regla 20-20-20: cada 20 minutos de trabajo visual, mirar un objeto a unos seis metros durante 20 segundos.

También sugieren mantener una distancia de 50-60 cm respecto a la pantalla, ajustar brillo y contraste, parpadear con frecuencia, utilizar lágrimas artificiales en caso de sequedad, cuidar la iluminación ambiental y evitar posturas forzadas.

Dormir lo suficiente es igualmente fundamental, pues la falta de descanso agrava la fatiga ocular.

Revisiones oculares

Las revisiones periódicas permiten detectar enfermedades silenciosas antes de que causen daños irreversibles. La primera evaluación debe realizarse entre los 3 y 4 años, antes del inicio escolar.

En niños, se aconseja otra revisión antes de los 6 años y una más al comenzar la adolescencia.

En personas jóvenes sin síntomas ni antecedentes familiares, se recomienda un control cada dos o tres años; a partir de los 40, la frecuencia debe ser anual o bienal, y después de los 60 años, al menos una vez por año.

Acudir al oftalmólogo es prioritario ante signos como visión borrosa persistente, aparición de destellos o manchas, pérdida de campo visual, dolor ocular o sensibilidad aumentada a la luz, ya que podrían indicar enfermedades que requieren un diagnóstico y tratamiento rápidos.