El Hospital Quirónsalud Torrevieja celebra su 25º aniversario con la exposición "Altas"

Con motivo de su 25º aniversario, el Hospital Quirónsalud Torrevieja ha presentado la exposición ALTAS, una muestra fotográfica que celebra la fortaleza de los pacientes que han superado una enfermedad y el compromiso de los profesionales que los han acompañado en su proceso de recuperación.

Ubicada en el hall principal del hospital y abierta al público hasta el 31 de diciembre, la exposición reúne una colección de retratos en los que se mezclan los rostros de pacientes y profesionales del centro.

Estas imágenes representan el vínculo entre ambos y simbolizan la unión entre ciencia, humanidad y esperanza.

Cada fotografía incorpora un código QR que enlaza con la historia real de cada alta hospitalaria, narrada por sus protagonistas mediante testimonios audiovisuales.

A través del mismo sitio, los visitantes pueden recorrer los principales hitos asistenciales y tecnológicos del hospital durante estos 25 años, presentados en formato bilingüe (español e inglés), que dan testimonio de la evolución y crecimiento del centro desde su apertura.

ALTAS pone de manifiesto el compromiso del Hospital Quirónsalud Torrevieja con una medicina centrada en las personas, donde la innovación tecnológica se combina con una atención humana y cercana.

Esta iniciativa se integra en el programa conmemorativo del 25º aniversario del hospital, que contempla acciones sociales, divulgativas y de reconocimiento a la labor de sus profesionales.

Cirugía robótica

El equipo de urología del Hospital Quirónsalud Torrevieja subraya la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz del cáncer de próstata, el segundo tumor más común en hombres.

La provincia de Alicante presenta la mayor incidencia de este tipo de cáncer en toda la Comunidad Valenciana, con una edad media de diagnóstico en torno a los 69 años.

Los especialistas recuerdan que los trastornos prostáticos suelen manifestarse con síntomas como dificultad al orinar, sensación de vaciado incompleto, aumento de la frecuencia urinaria nocturna y molestias en la zona pélvica.

No obstante, el cáncer de próstata destaca por su evolución lenta y silenciosa, motivo por el que se recomienda realizar controles periódicos a partir de los 50 años, o antes en aquellos con antecedentes familiares.

Entre las opciones más eficaces para el cáncer de próstata localizado se encuentra la prostatectomía radical, intervención que consiste en la extirpación completa de la glándula prostática y de las vesículas seminales.

Gracias a la cirugía robótica asistida por el sistema Da Vinci, disponible en exclusiva en la provincia en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, se han alcanzado avances significativos en términos de seguridad, precisión y recuperación.