Quirónsalud destaca el contacto intergeneracional como la mejor medicina emocional para las personas mayores

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado cada 1 de octubre, los equipos de Geriatría de los hospitales Quirónsalud Valencia y Quirónsalud Torrevieja subrayan la relevancia de que los mayores se mantengan activos, vinculados a su entorno y acompañados emocionalmente.

Según destacan los especialistas, la soledad constituye uno de los factores de mayor impacto en la salud física y mental de este colectivo.

Por ello, fomentar el contacto entre distintas generaciones es una de las estrategias más eficaces para contrarrestar sus efectos.

El doctor Juan Ramón Doménech, geriatra del Centro Médico Quirónsalud Mercado de Colón, resalta que la situación ha cambiado en las últimas décadas.

“Hoy, las personas mayores no solo viven más, sino que lo hacen con una mejor calidad de vida. Han dejado de ser únicamente receptores de cuidado para convertirse en agentes activos y participativos. Muchos apoyan en la crianza de sus nietos, ofrecen valores, compañía y estabilidad emocional. Esa implicación repercute positivamente en su autoestima y bienestar integral”.

El contacto con las generaciones jóvenes, además, genera motivación y vitalidad. El doctor José María Gómez Reino, geriatra en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, lo explica así: “El vínculo con los nietos aporta alegría, ilusión y energía emocional. Se convierte en una especie de ‘medicina afectiva’ que estimula la mente, fortalece el corazón y eleva el estado de ánimo”.

Impacto en la salud

La convivencia y las actividades cotidianas con nietos implican movimiento físico: desde pasear o jugar hasta colaborar en tareas en casa.

“Estas interacciones favorecen la movilidad, la fuerza y el equilibrio, además de contribuir a la prevención del sedentarismo y a mantener una buena salud cardiorrespiratoria y funcional”, indica el doctor Doménech.

Los pequeños gestos diarios funcionan, según los especialistas, como un “entrenamiento invisible”. Mantienen coordinación, tono muscular y autonomía.

Estudios científicos confirman que los mayores que participan en cuidados ocasionales o en actividades intergeneracionales disfrutan de mayor longevidad y mejor estado cognitivo y físico que quienes viven aislados.

El papel de los nietos también resulta fundamental en la prevención de depresión y deterioro cognitivo.

“El contacto frecuente reduce soledad, ansiedad y tristeza. La interacción social, el afecto y la risa liberan endorfinas que fortalecen el sistema inmune”, aclara el doctor Gómez Reino.

Además, compartir experiencias estimula la memoria, el lenguaje y la atención. “Contar historias, enseñar, aprender de ellos y sentirse valorado otorga un sentido vital que impulsa a los mayores a mantenerse activos y cuidar de sí mismos”, añade el especialista.

Envejecimiento activo

Los expertos recomiendan a las familias organizar actividades sencillas en común: paseos, juegos de mesa, cocinar o leer.

Asimismo, aconsejan agradecer el tiempo de los abuelos y cultivar las relaciones sociales también para quienes no tienen nietos, mediante asociaciones, centros de día o programas de voluntariado.

Para lograr un envejecimiento pleno y saludable, Quirónsalud señala seis hábitos esenciales: practicar ejercicio diariamente, mantener una dieta equilibrada, dormir de forma adecuada, participar en la vida social, mantener la curiosidad y el aprendizaje continuo, y realizar revisiones médicas periódicas.

“El envejecimiento no es una etapa final, sino una oportunidad de seguir disfrutando y compartiendo”, concluyen los especialistas. “El contacto entre generaciones se convierte en una verdadera fuente de vida: mantiene la mente despierta, el corazón conectado y la felicidad presente”.