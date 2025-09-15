La cirugía robótica de Quirón Salud Torrevieja revoluciona el tratamiento del cáncer de próstata

Coincidiendo con el Día Europeo de la Salud Prostática, el equipo de urología del Hospital Quirónsalud Torrevieja subraya la importancia de la prevención y del diagnóstico precoz del cáncer de próstata, el segundo tumor más común en hombres.

La provincia de Alicante presenta la mayor incidencia de este tipo de cáncer en toda la Comunidad Valenciana, con una edad media de diagnóstico en torno a los 69 años.

Los especialistas recuerdan que los trastornos prostáticos suelen manifestarse con síntomas como dificultad al orinar, sensación de vaciado incompleto, aumento de la frecuencia urinaria nocturna y molestias en la zona pélvica.

No obstante, el cáncer de próstata destaca por su evolución lenta y silenciosa, motivo por el que se recomienda realizar controles periódicos a partir de los 50 años, o antes en aquellos con antecedentes familiares.

Innovación

Entre las opciones más eficaces para el cáncer de próstata localizado se encuentra la prostatectomía radical, intervención que consiste en la extirpación completa de la glándula prostática y de las vesículas seminales.

Gracias a la cirugía robótica asistida por el sistema Da Vinci, disponible en exclusiva en la provincia en el Hospital Quirónsalud Torrevieja, se han alcanzado avances significativos en términos de seguridad, precisión y recuperación.

“El objetivo es erradicar el tumor antes de que se propague. La cirugía robótica nos aporta una exactitud milimétrica, minimiza el sangrado, protege mejor las estructuras relacionadas con la función sexual y acelera la recuperación del paciente”, explica el doctor Manuel Ruibal, especialista en cirugía robótica urológica del centro.

Este procedimiento resulta especialmente indicado en estadios iniciales (T1 y T2), aunque también puede plantearse en determinados casos de enfermedad localmente avanzada bajo la supervisión multidisciplinar de especialistas.

Los pacientes jóvenes y activos, además, se benefician de forma especial, ya que la tecnología ayuda a preservar tanto la función urinaria como la sexual, aspectos clave para mantener su calidad de vida.

Cirugía robótica

La asistencia robótica aporta claras ventajas frente a la cirugía tradicional. Su sistema de visión en 3D de alta definición y los brazos robóticos que eliminan el temblor humano permiten una intervención más precisa y controlada.

Según los especialistas del Hospital Quirónsalud Torrevieja, esta técnica reduce de forma notable el sangrado durante la operación y el dolor posterior, lo que facilita una recuperación rápida y el regreso temprano a la rutina diaria.

Además, incrementa la preservación de la continencia urinaria y de la función eréctil, dos factores determinantes para la calidad de vida del paciente tras la cirugía.