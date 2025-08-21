Estos son los municipios de Alicante que más reciben del Consell para prevenir adicciones en jóvenes

La reunión de este jueves en Sant Vicent, con el director general Bartolomé Pérez.

Sanidad destina 1,2 millones de euros a ayuntamientos y mancomunidades de Alicante para prevenir las adicciones entre los más jóvenes

La Generalitat aumenta la partida para prevenir adicciones en los jóvenes de la provincia de Alicante casi en un 20 %. "El trabajo en red es esencial para que las estrategias de prevención tengan impacto real y sostenible", recalcan desde la Conselleria de Sanidad.

El área de Salud Mental y Adicciones es la que concede este año 1.248.240 euros en estas subvenciones a 28 ayuntamientos y mancomunidades de la provincia. Una cifra que se incrementa en el 19,4 % respecto al 2024.

El Ayuntamiento de Alicante es nuevamente la entidad que recibe una mayor cuantía, con 138.022 euros, lo que representa un incremento del 34,4 % respecto al año anterior. El Consell destaca los aumentos en Alcoy (14,6 %), Dénia (26,8 %) y Elche, que supera los 117.000 euros.

Por volumen de incremento, es Sant Vicent del Raspeig quien tiene un mayor crecimiento, del 49,3 % respecto a 2024, lo que se traduce en los 41.500 euros de subvención. También sobresalen Pilar de la Horadada (con un aumento del 48,2 %), Mutxamel (47,2 %), Orihuela (23,6 %), y Villena, que ha recibido un 11 % más que el año anterior.

En cuanto a los municipios que se reincorporan este año a la red de municipios subvencionados, Santa Pola recibe una ayuda de 14.998 euros, al no haber dispuesto de financiación específica en el ejercicio anterior.

Este año, la Conselleria financia, de media, el 58 % del importe solicitado por los ayuntamientos y mancomunidades de Alicante. Y como recalcan a través de un comunicado son "numerosos casos" los que alcanzan el 100 % de financiación. Entre ellos, Albatera, Altea, Aspe, Benissa, Bigastro, Guardamar del Segura, Mutxamel, Sant Vicent, Teulada y Xàbia.

Una lista que incluye a tres mancomunidades comarcales (Bajo Segura, la Marina Alta y el Valle del Vinalopó), que han visto financiada la totalidad de su solicitud.

El objetivo de estas ayudas es fortalecer el trabajo que las entidades locales desarrollan para prevenir el consumo de alcohol, tabaco, cannabis y otras sustancias entre adolescentes y jóvenes, así como el uso problemático de pantallas, apuestas y redes sociales.

"Desde la Generalitat queremos garantizar que cualquier localidad que presente un proyecto sólido, adaptado a su realidad y a los objetivos del Plan de Salud Mental, reciba el apoyo necesario", subraya el director general Bartolomé Pérez.

Pérez valora que "cada vez son más los municipios que se suman al compromiso de prevenir las adicciones de los jóvenes".

¿Cómo funcionan?

Los recursos concedidos se destinan a las Unidades de Prevención Comunitaria de las Conductas Adictivas. Estos desarrollan programas comunitarios de prevención y sensibilización, prevención escolar, formación para familias y profesorado, y actuaciones con adolescentes en riesgo.

Estas unidades coordinarán, a nivel local, el programa escolar de bienestar emocional y prevención de las adicciones, que dará comienzo en el curso escolar 2025-2026.

Este programa escolar está basado en el modelo de habilidades para la vida de la Organización Mundial de la Salud (OMS), considerado el enfoque con mayor respaldo científico para la promoción de la salud mental en la infancia y la adolescencia.

El material en línea

Sanidad ha puesto a disposición de padres y madres, así como de los docentes, los contenidos y materiales del programa que pueden ser consultados en una página web específica de la Conselleria (www.bienestaremocional.san.gva.es).

Bartolomé Pérez, tras la reunión con el alcalde de Sant Vicent, Pachi Pascual, este jueves ha puesto en valor el esfuerzo de la Conselleria de Sanidad por acercar a la ciudadanía tratamientos innovadores de alta especialización.

Y ahí pone de ejemplo la Unidad de Neuroestimulación del Hospital Doctor Balmis de Alicante, que comenzará a funcionar a finales de año para tratar casos graves de depresión y trastorno obsesivo compulsivo resistentes a otros tratamientos.

"Tratamientos como la estimulación magnética transcraneal, no estaban disponibles en la provincia de Alicante. Es evidente que el Plan de Salud Mental y Adicciones está cumpliendo con grandes mejoras y empieza a dar respuestas reales a problemas que durante años habían estado desatendidos", recalca Pérez.