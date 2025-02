¿Dejar que tu pareja mire el móvil? Jorge e Iracy, psicólogos de Alicante: "Darlo por hecho lleva a equívoco"

Con febrero, el amor está en el aire. Un mes en el que la cita de San Valentín permite reflexionar sobre las parejas. Y ahí los psicólogos de Alicante Iracy Llinares y Jorge Pérez debaten sobre celos y confianza en la pareja a propósito del móvil: ¿Es un espacio de intimidad o no?

Llinares Alves es la que abre este melón. "Hay un consenso no escrito de que eso es íntimo y privado y yo no lo tengo tan claro", razona. Por eso cree que "cada pareja decide si lo es o no y que mi móvil lo puede ver perfectamente el otro".

E insiste en ello porque "no es una regla general que el móvil no se mira, eso no es para mí como psicóloga, una regla general; no se debería decir como un mandato en la pareja de que eso no se mira". Y recalca que "no es que tenga algo que ocultar o no, es que para mí simplemente es un aparato y ya está".

Pérez Ferrer matiza que "la negociación es parte de una relación de pareja sana y se puede acordar que el móvil no sea un espacio de intimidad". Pero, añade, "también me ha llegado en consulta, que como tengo la posibilidad de mirar el móvil de mi pareja, leo sus conversaciones y ahí estamos rozando la invasión de intimidad".

Un punto en el que el psicólogo pone de ejemplo que en esas conversaciones se "puede estar hablando con una amistad de algo íntimo que puede tener que ver con tu pareja o no, pero lo has querido hablar con esta amistad y no con tu pareja en ese momento".

Un debate en el que "para empezar a definir lo que son los celos, hay que empezar a definir lo que es una relación de pareja amorosa", apunta Pérez Ferrer. Y es que dependiendo del tipo que sea la relación, poliamorosa, abierta o monógama, se marcan "los límites que la conforman y podemos hablar del extralimitarnos".

Desde un punto de vista de relación monógama tradicional, los celos llegan "porque pienso o temo que tú te estás fijando en otra persona o vas a mantener relaciones afectivas y sexuales con otra persona".

Sobre esa base, ¿cuándo se califica un comportamiento cómo celoso? Y ahí se pone un ejemplo sobre la mesa para que lo analicen ambos como responsables del grupo de trabajo sobre sexualidad en Alicante del Colegio Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana: encuentras que tu pareja guarda una foto de su ex.

"Los celos no se basan en el amor, se basan en el miedo", puntualiza Pérez Ferrer. Llinares Alves recuerda que "lo primero de todo es que uno tiene que saber lo que quiere y expresárselo a la otra persona, comunicando tu expectativa y tu idea de la relación: lo que esperas ofrecer y lo que esperas recibir".

Pérez Ferrer recuerda que "tu ex es una persona que ha vivido en tu vida también y es normal que puedas tener recuerdos o fotos". Pero si se produce este caso, "háblalo y pregúntale para ver realmente cuál es el significado de que esa foto está ahí".

En ese punto, Llinares Alves razona sobre la necesidad de conservar esas fotos: "El que llega a la pareja, que piense a ver qué es lo que está aportando, porque si está creando inseguridad en alguien que si ya es inseguro, no ayuda nada".

¿Solución? Pérez Ferrer aconseja "preguntarlo abiertamente, porque si no, lo que vas a hacer es quedártelo para ti". Una opción que descarta "porque luego irás a hablar con tu pareja y hablarás desde el enfado y contestarás la típica frase de 'tú sabrás' y entonces ya tenemos el conflicto montado en la pareja".