Los consejos de los expertos para disfrutar de las Hogueras de Alicante si padeces una enfermedad reumática

La Sociedad Valenciana de Reumatología ha lanzado un decálogo con una serie de recomendaciones generales dirigidas a los pacientes reumáticos para que disfruten de les Fogueres de Sant Joan de manera segura y saludable. La presidenta de la SVR y reumatóloga en el Hospital General de Alicante, Pilar Bernabéu, y el reumatólogo del Hospital Universitario de San Juan de Alicante, Mauricio Mínguez, han elaborado un documento en el que se recogen diversos consejos prácticos y útiles para que los pacientes reumáticos puedan disfrutar de estas fiestas, minimizando los síntomas de su enfermedad.

Bernabéu ha señalado que "somos conscientes de que estas fiestas atraen a un gran número de asistentes, de los cuáles muchos de ellos tendrán alguna enfermedad reumática, ya que no debemos olvidar que una de cada cuatro personas en España padece una enfermedad reumática". "Mediante este decálogo, hemos querido recopilar algunas de las recomendaciones básicas que consideramos más importantes para ayudar a los pacientes a que vivan estas fiestas de la mejor forma posible y se reduzcan las posibles interferencias que puede generar su enfermedad", ha añadido Bernabéu.

Por su parte, Mínguez ha explicado que "Las fiestas son una gran oportunidad para disfrutar de los amigos y de la ciudad de Alicante. Sin embargo, también pueden ser un entorno propicio para descuidar la salud, de ahí que desde la SVR lancemos unos sencillos consejos para seguir cuidándonos".

Entre los consejos generales que se dan en el documento de la SVR se incluye la planificación de las fiestas con antelación y la adaptación del ritmo para evitar el cansancio excesivo de la persona. Por otro lado, se recomienda adoptar medidas para protegerse de la incidencia del sol a través del uso de cremas, gafas de sol y sombreros, ya que la exposición solar puede generar reacciones tóxicas.

Para ambos reumatólogos, también resulta fundamental que los pacientes reumáticos se mantengan bien hidratados, y usen ropa y calzado cómodo que no limite el movimiento. El cuidado de la dieta sigue siendo esencial en el control de las enfermedades reumáticas, de ahí que se incida en evitar los excesos, comidas copiosas, hipercalóricas o pesadas, así como en reducir el consumo de alcohol, especialmente si se toma medicación.

En general, desde la Sociedad Valenciana de Reumatología, se recomienda mantener y seguir el tratamiento debidamente para conservar su adherencia. Por otra parte, tal y como sugieren ambos reumatólogos resulta conveniente que no se lleve peso excesivo, por lo que se aconseja llevar una pequeña mochila con las cosas imprescindibles, la medicación y agua.

Decálogo

1. Planifique las fiestas con antelación. Considere a qué actividades desea asistir, las distancias a recorrer, los medios de transporte a utilizar y la ropa que va a utilizar.

2. Evite el exceso de cansancio. Para ello, es conveniente que programe sus fiestas, adapte su ritmo y organice sus horas de sueño y tiempo de descanso.

3. Protéjase del sol. Algunas enfermedades reumáticas se agravan por el sol y algunos medicamentos pueden dar reacciones tóxicas si se expone al sol. Utilice cremas de protección solar, gafas de sol, gorra o sombrero y evite salir a las horas de mayor intensidad de luz solar.

4. Manténgase hidratado. Procure tomar suficiente agua y líquidos, utilizar cremas hidratantes para la piel e, incluso, no olvide llevar sus lágrimas artificiales si así se lo han prescrito.

5. Utilice ropa cómoda que no limite el movimiento y tenga en cuenta la temperatura a la hora de elegir las prendas.

6. Ponga especial atención en el calzado. Use calzado cómodo, ancho y flexible con una pequeña cuña en el talón.

7. No descuide su dieta. Se deben evitar excesos, comidas copiosas, hipercalóricas o pesadas. Estar de fiesta no significa que se deba bajar la guardia respecto a lo que come.

8. Modere el consumo de alcohol. Debe evitar el consumo excesivo de alcohol, especialmente si está tomando medicación.

9. Mantenga la misma pauta con sus tratamientos. No debe olvidar tomar correctamente los tratamientos y a las horas que le corresponde.

10. Evite llevar peso excesivo. Puede utilizar una pequeña mochila con las cosas imprescindibles. No olvide meter su medicación y llevar agua.