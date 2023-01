Los premios a la calidad y la lista de espera del Hospital de Dénia desmienten los argumentos de Compromís

Hace dos semanas Podemos exigió en las Cortes Valencianas a su socio, el PSPV-PSOE -en manos de quien está la Conselleria de Sanidad-, que iniciase los trámites para la reversión del hospital de Dénia a la gestión pública desde la gestión público-privada de Ribera Salud. Ayer lo hizo Compromís, con argumentos que se contradicen con los premios y reconocimientos recibidos en 2022, el primero con la gestión íntegra de Ribera.

El diputado nacionalista Josep Nadal, aseguró que "la privatización de la Sanidad en la Marina Alta ha causado un mal imposible de cuantificar en la comarca. Estamos a la cola en todos los indicadores, los últimos en camas per cápita, los últimos en personal sanitario per cápita, los últimos en derivaciones al especialista. Falta personal en todas las áreas porque la concesionaria Ribera Salud no cubre las bajas".

Unas afirmaciones que se contradicen con las estadísticas publicadas por la propia Conselleria de Sanidad que afirman que la lista de espera quirúrgica en el Hospital de Dénia es de 74 días de media frente a los 110 días de media del resto de los hospitales públicos valencianos de gestión directa.

Es más, respecto al índice de "estancia ajustado a riesgo", el dato del hospital gestionado de forma mayoritaria por Ribera Salud (tras la compra de la parte de DKV en junio de 2021) es mejor que la norma Benchmark de los hospitales su tipo, que es la más exigente. Y es que ese índice se establece sobre el mejor resultado de todos los centros comparados en cada proceso. Y en el "índice de readmisiones ajustadas a riesgo", es un 5% mejor que la norma.

Frente a estos datos, Nadal aseguró que "mucha gente se pone las manos en la cabeza porque este invierno en la sanidad pública las citas de Atención Primaria son a 14 días, hay que señalar que en la privatizada es mucho peor. Hoy por hoy mi madre para que la atiendan en el Centro de Salud de Pego tiene que esperar tres meses”.

De hecho, el Hospital de Dénia ha recibido el año pasado reconocimientos y premios por la calidad de su servicio. Por ejemplo, ha recibido en 2022 el distintivo de calidad QH del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad -Fundación IDIS-. Se trata de un reconocimiento a aquellas organizaciones sanitarias que se esfuerzan en implantar un sistema de calidad progresivo y continuado en el tiempo y que han obtenido las certificaciones necesarias para aportar las máximas garantías a sus procesos.

Además, es un indicador objetivo que reconoce la calidad asistencial de los centros y que dispone de un sistema de identificación progresivo desde el nivel de acceso (sello QH) hasta el máximo nivel acreditable (sello QH + 3 estrellas).

También, cuatro premios TOP 20 en las categorías de: Gestión Hospitalaria Global, Sistema Nervioso, Respiratorio y Riñón y Vías Urinarias. El TOP 20 es un programa de evaluación entre más de 200 centros sanitarios españoles, voluntario y gratuito, basado en indicadores objetivos, obtenidos a partir de datos que se registran de forma rutinaria.

Este sistema frece al sector sanitario un benchmark útil para la mejora de resultados, basado en indicadores de calidad, funcionamiento y eficiencia: la gestión eficiente de la estancia hospitalaria y la cirugía sin ingreso, en comparación con la medida de los reingresos, las complicaciones y la mortalidad, ajustados a riesgo.

Satisfacción de los pacientes

El grado de satisfacción global de los pacientes, en 2022, evaluado mediante la escala Net Promoter Score (NPS) es de 35,89. Lo que se considera un resultado excelente.

El Net Promoter Score mide la experiencia del paciente y parte de la idea de que, si la experiencia es buena, los pacientes recomendarán el servicio a familiares y amigos. La encuesta se basa en la respuesta a la pregunta: ¿Con qué probabilidad nos recomendaría a un amigo o familiar? El resultado se considera excelente si es mayor que 25.

Sin embargo, el diputado nacionalista exigió la reversión en las Cortes Valencianas sin ofrecer ningún dato: "¿Cómo podemos medir el mal hecho a las personas? ¿Por qué el tratamiento de un cáncer en Marina Salut no es el mismo que en la sanidad pública? ¿Por qué en la Marina Alta se ha muerto gente que no se tenía que morir? ¿Cómo se mide la vida y la salud de una persona?".

"Creo que la mayoría llegaremos a la conclusión que la vida y la salud de las personas no tienen precio. Por eso es una auténtica barbaridad mercadear con la sanidad como hizo el Partido Popular”, dijo Nadal.

