¿Parir a un lado u otro del río de Elche? Las madres prefieren el Vinalopó... salvo en embarazos de riesgo

El Hospital General Universitario de Elche (público), con una población global de 163.000 habitantes entre Elche y Santa Pola, hace tiempo que no es la opción favorita de las embarazadas para dar a luz. En su derecho de cambiar de centro, prefieren el Hospital Universitario del Vinalopó (gestionado por Ribera Salud), también en Elche, con menor presión asistencial, de 140.000 habitantes si sumamos a Crevillent, Aspe, Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes.

Desde el nacimiento en 2010 del segundo departamento, que dividió en dos la ciudad de Elche tomando como referencia el río Vinalopó que atraviesa por mitad de la urbe, las futuras madres han ido decantándose por su servicio en detrimento del General, inaugurado en 1978. Ya en 2012 se convirtieron en el segundo centro más demandado por las parturientas en toda la provincia, solo por detrás del General de Alicante, con una población que atender del doble, de 278.000 habitantes.

En el último balance conocido hace unos días, que corresponde a los meses de enero a noviembre de 2022, se mantiene la tendencia. El Hospital del Vinalopó es segundo provincial con 1.214 partos tras el de Alicante, con 1.819, mientras que el General de Elche ha quedado relegado a la cuarta posición de la provincia de Alicante tras el Hospital Vega Baja de Orihuela (1.144) y el Hospital Torrevieja: 1.070 partos.

Así, encontramos casos como el de Aina Penyarroja Donet, una madre de Elche a la que le correspondía el General, donde dio a luz a su primer hijo. Pero, tras una serie de "malas experiencias" con los sanitarios y su correspondiente reclamación, decidieron tener su segundo hijo, hace dos años, en el Vinalopó.

Penayarroja y otras madres consultadas se refieren a "la falta de tacto" tanto en la dilatación como la expulsión que encontraron en el público frente a un trato "más humano" y con "más opciones" del Vinalopó, que desde hace tiempo publicita este servicio "del parto íntimo y respetado" entre la población.

Por su parte, Estefanía (prefiere omitir sus apellidos) tenía que haber parido a sus dos hijos en el General, pero optó desde el principio por el Vinalopó para dar a luz, manteniendo el público para las revisiones previas.

Pero ante la posibilidad de que se presentara un embarazo de riesgo en su segundo hijo, como en un principio le dijeron prefirió seguir en el General, que sí tiene UCI pediátrica -a diferencia del de Ribera Salud-, hasta que le confirmaron mediante pruebas que el bebé estaba bien, por lo que siguió con su plan tenerlo en el Vinalopó.

"Del General nunca me ha gustado lo instrumentalizado que está el parto", añade. De hecho, recuerda que cuando fue a ver la sala del expulsivo, "me creó mucha ansiedad, había una cama típica de partos y todo los instrumentos al lado".

"Del Vinalopó -en cambio- me gusta que, cuando llegas, el personal que te atiende se presenta y te dice su cargo, me tratan de tú a tú y, aunque la habitación individual no es un motivo de peso, la considero importante para preservar la intimidad", agrega. Es más, "me parece tercermundista que haya que compartir habitaciones, sé que en el General, cuando se puede, lo intentan...", explica.

Al final, esta madre de dos hijos considera que, "habiendo parido en el otro, veo que no es necesario el tratamiento que dan a las embarazadas en el General, siendo más intervencionistas y como si parir fuera un problema médico, cuando no lo es, es algo natural".

Explicación del General

Preguntada a la dirección del Hospital General de Elche, recuerdan para empezar que su UCI neonatal "es referencia del Departamento de Orihuela, de Torrevieja, del Hospital del Vinalopó y del IMED, al no disponer éstas áreas de UCI neonatal y no poder prestar asistencia a partos por debajo de las 34 semanas y de mayor complejidad".

"Aquí atendemos partos complejos de distintas localidades, no solo de Elche y eso incluye a todos los prematuros", añaden.

Sobre las habitaciones, aseguran que "se intenta que las mamás estén solas pero depende de los partos que haya que atender porque si se trata de un día con muchos nacimientos a veces no es posible pero la prioridad siempre es que tengan habitación individual".

Y sobre los comentarios de falta de humanización del parto, afirman que "sí se está trabajando" en este aspecto, permitiendo por ejemplo a las embarazadas a que expresen sus deseos de cómo dar a luz en el plan de parto.

