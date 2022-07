Elche necesita mujeres para un ensayo que detecta al instante el cáncer de mama con inteligencia artificial

El Hospital General Universitario de Elche ha iniciado una investigación clínica para el diagnóstico precoz de cáncer de mama que combina la termografía y la creación de redes neuronales mediante inteligencia artificial. La iniciativa, promovida por la tecnológica ilicitana Zataca Systems, conocida por ser de las primeras del país en instaurar la jornada laboral de cuatro días, tiene como objetivo demostrar la utilidad de la combinación de estos dos avances como herramienta conjunta para establecer diagnósticos médicos más rápidos y fiables. El proyecto está dirigido por el doctor Manuel Montes Ávila, jefe de la sección de Radiodiagnóstico del centro hospitalario ilicitano.

[Este invento español detecta el cáncer de mama en la orina y se puede usar en casa]

La finalidad de este estudio es evaluar la viabilidad de la termografía, mediante el uso de un software basado en inteligencia artificial, que permita la detección automatizada de cáncer de mama gracias al análisis de la información que proporcionan las imágenes térmicas. Este estudio ha sido aprobado por el Comité de Ética del Hospital General Universitario de Elche y por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y cuenta con el apoyo de los Fondos Europeos, a través del CDTI.

Para poder llevar a cabo el proyecto se requiere la participación de entre 1.000 y 3.000 pacientes, por lo que, tanto desde la empresa promotora, como desde el Hospital General de Elche, se invita a la participación de las mujeres con citas programadas en los próximos meses. Los grupos de estudio son tanto personas sanas que acuden a controles rutinarios, como pacientes con patologías benignas y con cáncer de mama.

Las investigadoras del proyecto.

Para el éxito de esta investigación es fundamental contar con el mayor número de voluntarias posible, ya que solo así se podrá establecer una base de datos lo suficientemente amplia para el desarrollo de un modelo fiable que permita analizar la información obtenida.

Las personas participantes, en este caso, mujeres a partir de 35 años que acudan a hacerse una mamografía, serán informadas del ensayo y podrán dar su consentimiento para que el equipo de médicos pueda recabar algunos datos de su historia clínica (en ningún caso serán datos personales) y tomarle posteriormente hasta 3 fotografías de mamas, mediante el empleo de cámaras térmicas, una prueba no invasiva ni dolorosa, sin ningún riesgo para la salud, que podría agilizar la detección de posibles tumores y por tanto, evitar pruebas adicionales y realizar el tratamiento de forma más inmediata.

Los resultados de este proyecto de investigación puede contribuir a la mejora de la detección automatizada y precoz de tumores malignos de la mama, además de servir de guía para la futura aplicación de esta técnica en el diagnóstico de otras patologías.

Según explica el doctor Manuel Montes Ávila, "el uso de la termografía como método diagnóstico en la patología mamaria, hasta la fecha no ha dado los resultados esperanzadores que se preveían".

"Sin embargo", añade, "el estudio que vamos a iniciar añade a otros estudios previos sobre termografía en mama, la suma de datos de la imagen obtenida mediante una cámara termográfica, la mamografía realizada a continuación y la interpretación mediante sistemas informáticos de 'redes neuronales artificiales' basado en métodos de interpretación de imágenes mediante 'inteligencia artificial'. Es una prueba no invasiva. No usa radiaciones. Nos proporciona resultados inmediatos y se espera de ella, como técnica de cribado, una mejora prometedora usando la inteligencia artificial”. El doctor y director del proyecto concluye pidiendo “la máxima colaboración de las pacientes que acuden a nuestro centro”.

El cáncer de mama es el tipo de tumor más frecuente entre las mujeres en España, por delante del cáncer colorrectal, de útero, de pulmón y de ovario, con 34.088 casos nuevos en 2020. En nuestro país, fallecen unas 6.500 mujeres al año por esta patología, lo cual representó el 21% de los fallecimientos en 2020, aunque también hay casos en hombres, los cuales representan alrededor de un 1% de los diagnósticos de este tipo.

Desde Zataca Systems, la coordinadora de proyecto, Isabel García Chamorro, señala que “con esta herramienta no se pretende en ningún caso desplazar a las técnicas convencionales existentes de diagnóstico, sino brindar a los especialistas una metodología más a tener en cuenta que resulta fiable, no invasiva y rápida, y que hace menos traumático para las pacientes el hecho de tener que hacerse un examen mamario, pues con la técnica que proponemos, sabrían en el mismo momento si padecen de alguna enfermedad o no, con el fin de detectarla a tiempo y mejorar el pronóstico y tratamiento”.

Sigue los temas que te interesan