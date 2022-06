El precio del pecado: 40 extorsionados en Alicante con decirles a sus parejas que usaron webs de citas

Hace tres semanas, el intendente de la Policía Local de Novelda, Rafa Sarrió, destacaba entre las actuaciones realizadas por su cuerpo el caso del hallazgo de un desvencijado álbum de fotos en la calle con 10.000 euros en su interior o, por otro lado, la denuncia de un vecino de la localidad que fue chantajeado tras entrar en una web de citas sexuales. Sarrió contó cómo este hombre aceptó parte del pago que le reclamaban, 1.500 euros, para evitar que los extorsionadores informaran a sus familiares. Al final, como le reclamaban más dinero, lo tuvo que denunciar.

Este y otros 40 casos aproximados están siendo investigados actualmente por el Equipo @ de la Guardia Civil de la Comandancia de Alicante, unidad contra los delitos informáticos operativa con seis agentes desde octubre de 2021. Cuenta a El Español De Alicante el cabo primero Javier Herrero que estos casos "serán muchos más, pero como no se han presentado denuncia", no queda constancia.

El motivo es obvio, "son delitos que, a diferencia de otros, afecta a lo personal, porque en muchos casos está en juego el matrimonio".El resultado es que, sin la correspondiente denuncia, quedan en nada "ya que no se pueden perseguir de oficio".

¿Cuál es el modus operandi habitual? Le preguntamos. "Creemos que, en la mayoría de los casos, los hombres entran en una de las tres páginas de contacto que hemos identificado hasta el momento con la intención de acostarse con una persona", responde.

Estos clientes de las citadas webs establecen un primer contacto vía Whatsapp solicitando la contratación del servicio de una mujer prostituida. Sin embargo, y en contra de lo que podría pensarse, no llega a haber acto sexual pues estos hombres reciben automáticamente un mensaje en su teléfono o una llamada donde un encargado de la página se identifica como proxeneta "de las chicas". Comienza el intento de extorsión.

Uno de los mensajes habituales dice así: "Buenas, soy el jefe de las chicas que se anuncian en las páginas de contacto. Te pusiste en contacto con una de ellas y no fuiste a la cita. Este negocio no es un juego para que hagas perder tiempo y dinero. Para solucionar este problema tienes que pagar el dinero perdido. No quiero que esto pase a problemas personales contigo ni con tu familia".

Las amenazas, explica Herrero, van subiendo de tono. Unas son del tipo "se lo vamos a decir a tu mujer, sabemos dónde vives". Otras, en cambio, son más serias. "Les dicen directamente que van a mandar sicarios a cobrarse la deuda", aunque en realidad, los extorsionadores desconozcan la dirección de sus víctimas.

¿Cuánto pagan?

Este cabo primero de la Guardia Civil estima que inicialmente les reclaman entre los 1.000 y los 1.500 euros. Dependiendo de cómo respondan las víctimas del delito, pedirán más o menos.

"Si les responden que no pueden pagar eso, les rebajan el precio y les preguntan cuánto están dispuestos a pagar". Pero, en cambio, "si pagas la primera cantidad que te reclaman, ven que tienes dinero y te vuelven a chantajear para que pagues más", dice rememorando el caso de un afectado de la provincia de Alicante que llegó a pagar, de primeras, 10.000 euros. "Siempre van al límite".

"Lo normal", asegura, "es que las víctimas paguen alrededor de 500 y 1.000 euros y después, al ver que las coacciones siguen, presenten la denuncia pero sí, siempre vienen a nosotros a posteriori una vez que han pagado". Incluso ha habido hombres que han hecho dos ingresos, "uno por ejemplo de 500 y otro de 500".

Lo que sí que está descartado, de momento, son las amenazas de muerte reales en este tipo delictivo. "No nos consta denuncia por haberse presentado nadie en el domicilio de los denunciados", responde.

¿Recuperan el dinero? "Nos encontramos ahora en la fase de trazabilidad del dinero, ya que una parte sale a terceros países, sobre todo a Sudamérica, y otro que sí se queda en España", responde. En ese caso, esos pagos, "que se realizan mayoritariamente a través de Bizum", son más fáciles de seguir la pista, "porque esta compañía "sí que tiene la opción de poder identificar el rastro".

Recomendaciones

Javier Herrero aclara que la contratación de un servicio sexual de este tipo a través de una web de citas "no es ilegal", ya que en España, de momento, no existe regulación al respecto a la espera de saber cómo queda la proposición de ley del PSOE para perseguir personalmente el proxenetismo, y que acaba de ser tramitada en el Congreso de los Diputados.

"Nuestro consejo es que si te metes en una página de estas, lo que no tienes que hacer es hacer caso a las coacciones o amenazas", asevera. De momento, en Alicante todavía no se han producido detenciones por parte del Equipo @. "Se está a la espera de identificar a los responsables, rastrear el dinero y llevarlos a juicio", concluye el agente.

