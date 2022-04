El sindicato médico augura "otro verano negro" para las emergencias de la Comunidad Valenciana

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV denuncia la persistente falta de médicos en el “primer eslabón” de la cadena asistencial de emergencias: las ambulancias del SAMU. Los profesionales del sector reconocen que, “raro es el día” en el que se ven obligados a desplazarse a un lugar con una situación de emergencia “sin la presencia de un médico”.

En la nota de prensa, el sindicato habla del “desmantelamiento” del sistema sanitario, donde también entran en juego otros problemas como las jubilaciones y la falta de planificación para la reposición de personal en todos los ámbitos asistenciales.

En el caso de las emergencias, la situación se agrava mucho más debido a que cada

vez son menos los médicos jóvenes interesados en prestar servicio en las ambulancias del SAMU debido a sus pésimas condiciones laborales y al menosprecio que padece este servicio por parte de la Administración.

A esto, se añade la "falta de previsión de la Conselleria", ya que los médicos que forman parte de la plantilla del SAMU, así como quien les sustituyen en sus ausencias, deberán cumplir entre los requisitos para ser contratados, además de tener una especialidad médica, haber realizado un curso de Diploma de Transporte Sanitario Medicalizado (DTSM), describen desde CESM-CV

Ambulancias sin médico



Este diploma (DTSM), que acredita a los médicos para actuar en las ambulancias del SAMU, constaba en los primeros años en los que se diseñó de 150 horas teóricas y 48 horas prácticas. Duración que esta Conselleria “decidió ir reduciendo progresivamente hasta las 54 horas teóricas y 72 horas prácticas, quizá debido a que las horas teóricas son las únicas que la Administración retribuye a los docentes”, insisten.

Además, el sindicato recuerda que, a pesar “del recorte de duración de estos cursos a costa de las horas teóricas”, el año 2020 fue el último año en el que se ofertaron en las provincias de Alicante y Valencia e insisten en que en 2021 el proceso se hizo de forma diferida a causa de la pandemia, pero que en 2020 “no se ha ofertado ningún curso DTSM en la Comunidad Valenciana para médicos”, pero sí la oferta de personal de enfermería.

En enero de 2021, se comenzaron a implantar en Valencia, Castellón y Alicante las llamadas unidades de SVAE, unidades de atención para emergencias únicamente formadas por un enfermero y dos técnicos de emergencias "sin la presencia de médico", cuentan. Casualmente, fue ese mismo verano cuando comenzamos a evidenciar un espectacular y sorprendente aumento en los días que las unidades del SAMU de las tres provincias carecían de médico, al no ser cubiertos sus titulares con la excusa de "no encontrar médicos disponibles", describen.

En el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV tenemos constancia de que un gran número de médicos residentes (MIR) que acaban la especialidad el próximo mes de mayo desean trabajar en las ambulancias del SAMU, pero no podrán acceder a la bolsa de trabajo para poder ser contratados al no haber podido optar a la titulación requerida. Y ello se debe a que nuestra Conselleria no ha previsto ningún curso de acreditación para médicos desde 2020, eso sí, podrán acreditar a enfermeros porque para esta categoría profesional sí han convocado estos cursos. Como viene siendo habitual, argumentarán la ausencia de médicos en las SAMU en que no tienen sustitutos disponibles, a pesar de que "está más que claro cuál es el motivo por el qué no son capaces de encontrar".

Todo esto, sumado al desmantelamiento de los CICUS y SES provinciales de Alicante y Castellón, para centralizarlos en Valencia, "auguran otro verano negro" en materia de emergencias extrahospitalarias en la Comunidad Valenciana siendo, como siempre, el primer perjudicado por estas decisiones de la Conselleria el ciudadano, víctima y desconocedor de esta problemática.

"Sin olvidarnos en segundo lugar de los médicos, las nuevas hornadas de profesionales excelentemente formados, que no van a poder acceder a ser contratados en las SAMU y optarán a buscar trabajo en otros lugares donde les den más facilidades y les consideren y traten mejor", concluye el sindicato.

