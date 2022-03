Ana Barceló reaparece para presentar sin consenso el plan valenciano de Atención Primaria por tercera vez

La consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, Ana Barceló, reapareció ayer en las Cortes Valencianas tras una larga convalecencia por enfermedad. Y lo hizo para dar cuenta en la comisión del área su controvertido "Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria 2022/2023". Un plan de choque que ya fue anunciado en enero de 2019 por ella misma, en septiembre de 2020 por Ximo Puig, y ahora.

El problema, sin embargo, no es que se presente sucesivamente planes que no se ejecutan, sino que quienes lo tienen que ejecutar no han sido siquiera consultados y no están de acuerdo. Y es que a finales del pasado mes de enero las sociedades científicas (SS.CC.), el Colegio de Médicos de Alicante, y el sindicato CESMCV, integrantes del Foro de Médicos de Atención Primaria de la Comunidad Valenciana (FOMAPCV), se negaron a acudir a otra de las presentaciones de este mismo plan.

Según manifestaron entonces, "la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública no ha contado con las SS.CC. de pediatría de la Comunidad Valenciana (APEPA, SEPEAP, AValPap y SVP) ni con SOVAMFYC ni con el Colegio de Médicos de Alicante para la redacción y/o valoración del documento".

También se quejaron que no se les había mandado el documento y que les había convocado con menos de 72 horas de margen a la presentación cuando había sido debatido una semana antes por el Consell.

Desde la bancada de la oposición, el PP no ha dejado pasar la oportunidad para recriminar a Barceló que haga planes "de espaldas a los profesionales". Es más, para el diputado popular José Juan Zaplana, el plan presentado "huele a que es un mero trámite para conseguir la subvención del Ministerio ya que no incorpora ningún documento propio como si hacen el resto de comunidades autónomas".

Ante estas críticas, Barceló esgrimió que sí que cuenta con el apoyo de los dos sindicatos de clase, UGT y CCOO y que se trata de un "documento vivo" en el que caben las aportaciones de las organizaciones colegiales y sociedades científicas. "A posteriori".

Unas explicaciones que no han satisfecho a la oposición que le ha recordado que la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana tiene 15 días de espera para una cita, "hecho que colapsa las urgencias con frecuencia porque cuando se tarda más de 48 horas en dar una cita el paciente busca ayuda en otro servicio que no es el adecuado para tratarle", señaló Zaplana.

Fue entonces cuando la consellera prometió crear "1.600 nuevas plazas que estarán creadas a finales de abril y permitirán alcanzar ratios en enfermería, medicina general y pediatría por debajo de las recomendadas". Algo que también rebatió el PP al recodar que hay 5.600 sanitarios pendientes de su renovación el próximo mes de abril.

"Si lo que nos está diciendo la consellera es que se va a renovar a 1.600 profesionales para la Atención Primaria no puede estar hablando de 'creación de plazas' sino de renovaciones o cambio de contratos, pero la situación seguirá siendo la misma", concluyó el diputado popular.

Las cifras

Barceló habló de una "nueva estructura, una vez se implementen todas las medidas, convertirá la Atención Primaria y Comunitaria de la Comunidad Valenciana en el pilar fundamental de un sistema sanitario caracterizado por una atención próxima y de calidad, que responda al reto del envejecimiento poblacional y la cronicidad, y potencie las nuevas tecnologías y la medicina preventiva".



Y detalló que el nuevo Marco Estratégico se estructura en cinco líneas: "la Atención Primaria y Comunitaria como eje principal del Sistema de Salud; una atención centrada en las personas; el fortalecimiento de la Atención Primaria y Comunitaria, la potenciación del uso de las tecnologías de la información y comunicación; y un último apartado relativo a docencia, investigación e innovación. Estas cinco líneas se articulan en 23 objetivos y 100 acciones específicas".

La consellera prometió destinar "más de 326 millones de euros para incrementar los recursos humanos y materiales entre este año y el próximo. Las siguientes anualidades continuarán destinándose recursos hasta alcanzar, en 2025, el 25% del presupuesto sanitario".



Respecto a los recursos materiales, la inversión en tecnología e infraestructuras de 2022 y 2023 alcanzará los 188 millones de euros. De ellos, 76 millones serán para la construcción de nuevos centros de salud; 53,5 para equipamientos y 8 para mejoras en los sistemas de información.

