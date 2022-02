Ximo Puig insiste con la mascarilla: "Que no sea obligatoria no implica tener que dejar de llevarla". EFE

La obligatoriedad de la mascarilla decaerá este jueves en toda España apenas una semana después de que el Gobierno aprobase el decreto que imponía su uso. Muchos presidentes autonómicos, como el valenciano Ximo Puig, se han manifestado reiteradamente a favor de esta medida de protección, e incluso han continuando recomendando su uso durante toda la pandemia incluso durante los periodos en los que no era obligatorio llevarla.

En este sentido, Puig ha asegurado este miércoles que eliminar la obligatoriedad de la mascarilla "no implica tener que dejar de llevarla", al ser preguntado por las críticas a la eliminación de las mascarillas en los patios de los centros escolares, donde el porcentaje de vacunados es menor que en el resto de rangos de edad.



Puig, que ha participado en una visita al municipio alicantino de La Vila Joiosa para visitar el nuevo Palacio de Justicia, ha sostenido que pese a que "defendemos" esta nueva norma, "no es una obligación quitársela", por lo que ha asegurado que quien considere oportuno seguir con ella en exteriores, puede seguir haciéndolo.



"Seguimos en pandemia y la bajada de contagios no significa que no haya gente entrando en hospitales y que fallecen", ha asegurado el presidente de la Generalitat, quien ha recordado que si bien la mascarilla deja de ser obligatoria en espacios al aire de libre, sigue siendo obligatoria en aglomeraciones.



Con esta nueva norma, que entrará en vigor este jueves tras su publicación este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de un real decreto del Ministerio de Sanidad, las mascarillas dejarán de ser obligatorias en exteriores debido a la mejora de la situación epidemiológica.

Reunión con Sanidad

Por otra parte, Puig mantendrá este jueves una reunión con diferentes cargos de la Conselleria de Sanidad para "ir trabajando" en las recomendaciones que la Generalitat pretende establecer a los municipios en las próximas fiestas, ante la cercanía de las festividades de las Fallas y la Magdalena.



Ante la ausencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, por una dolencia leve que le mantiene alejada de la actividad institucional, Puig se reunirá con la Secretaria autonómica de Salud Pública, Isaura Navarro, así como con distintos directores generales y técnicos de Salud Pública para realizar recomendaciones a los ayuntamientos de cómo proceder en las próximas semanas.



Puig ha asegurado que "entendiendo que estamos en una buena situación, seguimos en pandemia", por lo que ha defendido este "conjunto de recomendaciones" debido a que sigue habiendo hospitalizaciones derivadas de la sexta ola.

