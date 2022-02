Los sexólogos alicantinos advierten del riesgo de criminalizar la pornografía y de su insensibilización

Tras el aumento del consumo de pornografía durante la pandemia, llegan campañas como la de Igualdad para que se aborde en los centros educativos. Los sexólogos alicantinos destacan que en una materia compleja simplificar y criticar los males cuando no hay una educación sexual genera una desconexión entre los jóvenes.

"El hecho de estar confinados implica que ha habido momentos de mayor consumo de pornografía", explica Jorge Pérez. Él e Iracy Llinares forman parte del grupo de trabajo sobre sexualidad del colegio oficial de psicología de la Comunidad Valenciana, con sede en Alicante.

Y lo primero que puntualizan al abordar esta materia es que, "como cualquier tipo de consumo, se convierte en una adicción cuando impide que tengas relaciones en plena normalidad y dependas exclusivamente de ella para poder excitarte". Hasta el punto añade, de que "cuando te juntas cara a cara con otra persona, no hay estímulo".

Al tratar esa situación Llinares señala la idea que subyace y que le molesta: "Siempre hay una preocupación en torno a la sexualidad". Ahora "la educación sexual es hablar de los males de la pornografía" cuando antes se centraba en "si los preservativos y las infecciones". A eso contrapone que "siempre reivindicamos que vamos a hablar del crecimiento sexual contemplado en el sistema educativo".

Llegar al público

El tratamiento de la sexualidad como una área transversal hace que esta se pierda en el currículum educativo, como ya han criticado en anteriores ocasiones. Y para el caso de dirigirse a los adolescentes y hablar de la pornografía "si la charla es que vengo a decirte cuidado con ella o cuáles son los roles de género, los jóvenes no sé si sienten aludidos o si se conecta con ella".

Una desconexión que saben que sucede tanto con ese grupo como los de mayor edad que atienden en sus consultas. Para empezar porque "he vivido el que vengan diciendo que sus maridos no ven porno o no se tocan". Es decir, la falta de diálogo sobre cómo se ve este material no se limita a la adolescencia.

"Los adultos no piensan que necesitan educación sexual porque ya practican sexo", apunta. Y cuando llegan a sus consultas su interés es "qué hacemos para aumentar el deseo". "La gente ya no sabe que inventar", señala, lo que suele llevar a una línea de "mejor cuantas más posturas hagas, el dónde, el cuánta gente, la duración manipulada por las sustancias... Venga, ¿qué hacemos con el sexo?".

Eso conduce a intentar "llevar a la realidad todas las fantasías de la pornografía, como por todos los agujeros". A lo que tercia Pérez que termina en que "ya no somos personas, somos agujeros".

