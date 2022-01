Un médico valenciano resuelve algunas dudas sobre el Covid, ¿tengo que ir a vacunarme con síntomas?

¿Puedo contagiarme de coronavirus varias veces?, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad de los anticuerpos?, ¿qué hago si tengo síntomas, pero me toca ponerme la dosis de refuerzo? Estas son algunas de las preguntas más frecuentes que se hace la población en plena sexta ola y con Ómicron sin dar tregua en la Comunidad Valenciana.

Tras más de dos años desde que comenzó la pandemia, los expertos han ido resolviendo a la vez que compartiendo nuevas informaciones acerca del virus de la Covid-19. Las vacunas han mejorado notablemente la situación sanitaria porque, aunque el porcentaje de contagios es doce veces superior al del año pasado, en enero de 2021 había el triple de personas ingresadas en los hospitales valencianos.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, justificaba con los datos de los últimos contagios su decisión de pedir al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que mantenga la obligatoriedad del pasaporte covid a partir del próximo lunes.

Las autoridades sanitarias van actualizando tanto las recomendaciones como las normas en materia de sanidad, conforme se van desarrollando nuevos estudios que comprueban la eficacia de las vacunas. Este martes, la Comisión de Salud Pública recomendaba a los adultos que ya se habían infectado de coronavirus ponerse la tercera dosis de la vacuna a los cinco meses del diagnóstico, y no cuatro semanas después, tal y como se estaba haciendo.

Preguntas frecuentes

EL ESPAÑOL de Alicante ha estado hablando con el jefe del servicio de Medicina Preventiva del Hospital La Fe de Valencia, Juan Manuel Beltrán, para resolver algunas de las dudas más frecuentes frente al coronavirus.

Tengo síntomas del Covid. Me hago test de antígenos y doy negativo. En esta situación, ¿debo ir a vacunarme con la dosis de refuerzo?

Beltrán explica que con cualquier vacuna (incluida la del covid) si estás pasando por un proceso agudo (con fiebre y demás) "no es recomendable vacunarse. Habría que esperar una semana aproximadamente. Pero esto pasa con la vacuna del covid y con cualquier otra".

Otra cosa distinta es que tengas el covid, no lo sepas y además seas asintomático. En este caso, no pasaría nada. "No habría ninguna contraindicación para vacunarse. Lo único es que el sistema inmunológico en lugar de ocuparse en hacer anticuerpos postvacunales estaría bastante ocupado en defenderse frente a la infección natural. En otras palabras, cuando el sistema inmune está ocupado en otra enfermedad que estás tú incubando, le hace menos caso a la vacuna. Sería menos efectiva".

¿Qué anticuerpos duran más, los de la vacuna o los de la infección?

El especialista en medicina preventiva contesta que "cada persona es un mundo. La medición de los anticuerpos no está recomendada porque las técnicas diagnósticas no están afinadas. Tampoco se conoce de forma exhaustiva el mecanismo inmunológico por el que se produce la inmunidad frente al covid. Por lo que, medir anticuerpos a fecha de hoy no tiene sentido. Las administraciones lo desaconsejan".

Si acabo de pasar la enfermedad, ¿puedo volver a contagiarme? y ¿cuándo puede volver a ocurrir?

Juan Manuel Beltrán explica que a la semana siguiente (por ejemplo) es "complicado, pero no imposible. Podemos reinfectarnos por covid. Cuanto más tiempo pasa, más aumenta la posibilidad de reinfección".

¿Qué va a ocurrir con las dosis de refuerzo futuras, tendremos que ponernos dosis sin parar?

"No se sabe. A día de hoy se ha aprobado la dosis de refuerzo (la cuarta) en personas inmunodeprimidas, de alto riesgo (personas trasplantadas, pacientes oncológicos, con déficit del sistema inmune. Esta es la única recomendación firme para vacunarse con una cuarta dosis".

Añade que lo otro "habrá que ir viéndolo con la evolución de la pandemia". "Hasta que no haya estudios de la efectividad de la tercera dosis, no podemos plantearnos una cuarta", concluye el jefe del servicio de Medicina Preventiva del Hospital La Fe de Valencia.

