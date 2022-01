Los jóvenes alicantinos piden atención: "Hay más suicidios en menores de 30 años que muertes por Covid"

Hablar más de la salud mental y los problemas que llega a generar, como los suicidios, es una de las prioridades que se marcan los jóvenes en Alicante. Con las estadísticas en la mano, critican que la atención por la Covid tapa el impacto que estos desórdenes generan entre su sector. "Hay más suicidios en menores de 30 años que muertes por Covid", recuerdan.

"No pedimos ni oro, ni incienso, ni mirra", escribían esta pasada semana desde el Consell Local de Joventut de Alicante como otra llamada de atención a los políticos. En una particular carta, la vicepresidenta de esta entidad repasa los problemas a resolver. Unas "necesidades básicas", como indica Claudia Muñoz, entre los que incluye "que la salud mental sea una prioridad para la Administración pública y, sobre todo, en nuestro ámbito local".

Fernando Llopis, exconcejal de Alicante y actual diputado por Ciudadanos en Les Corts, asume ese reto y critica que "a los jóvenes se les ha abandonado". También comparte la opinión de replantear el foco de atención en la cobertura informativa. "Todos los días se dan las cifras de la Covid y ya no se está hablando de la salud mental y que con tanto miedo se están incrementando los suicidios", indica. El contexto sanitario, recalca, genera "una presión brutal".

La Generalitat aborda este problema y así ha presentado iniciativas que está tomando. Insuficientes en opinión de Llopis que las considera "fuegos de artificio porque no se les da respuesta a los jóvenes". Entre esas, la más reciente es una encuesta abierta ahora "para conocer los temas que más interés suscitan" en una futura "convención sobre salud mental".

Faltan acciones

Queda mucho por hacer en palabras de Àlvar López de Medina. El presidente del citado Consell Local así lo afirma, "está claro que no se ha hecho la apuesta firme por parte de la Administración". Los números le apoyan de nuevo. El Gobierno de Pedro Sánchez anunciaba a principios de diciembre las medidas que tomaría para abordar la que "fue la primera causa de muerte externa en España" en 2020. Para afrontarlo se contaba con una ratio de seis psicólogos por cada cien mil habitantes. La media europea es de dieciocho.

López de Medina explica que en los encuentros que se hacen de agrupaciones como la que él preside en Alicante se ha "tratado mucho" un tema que "se ha agravado mucho a raíz de la pandemia", en referencia a la salud mental. Y ahí critica que ese silencio sobre la cuestión "no se habla porque es tabú, que no aparece en medios ni parlamentos, porque hay un prejuicio de una persona cobarde que no afronta la vida".

El silencio, prosigue, es una señal "de no haberlo normalizado" y eso cree que lo agrava aún más. "Este es un tema prácticamente cotidiano, se debería naturalizar para hablarlo", subraya. Y lo sucedido en el año 2020, donde "se ha visto que ha fallecido más gente por suicidarse que por la Covid", en referencia a los menores de 30 años, lo empeora porque "los titulares van a la pandemia y no al suicidio. Y no es lógico cuando había una ratio de diez por cien mil habitantes".

"Más allá de decir que va a hacer muchas cosas, hay que hacerlas", tercia Llopis. Y sube el tono para demandar un cambio sobre la presentación de las noticias. "Ya está bien de acojonar a la gente porque el tema de los suicidios se debe a algo. Y si nos ponemos a mirar los números, ¿por qué no se dice todos los días los que mueren de eso. Hay que abordar el tema con valentía y medios".

En esa carta a los Reyes Magos que escribía Muñoz se proponen esas soluciones que reclama el político. "Debemos contar con más inversión y ejecución en recursos públicos y gratuitos disponibles para toda la sociedad con el fin de tratar estas enfermedades que cada día afectan a más personas jóvenes y que la pandemia ha remarcado aún más. Pues las cifras oscilan en que entre un 10% y un 20% de jóvenes se han enfrentado a problemas relacionados con la salud mental en este último año y medio marcado por la crisis del Covid-19, otra dificultad más que se suma a la crisis de 2008 y de la que todavía no hemos salido".

