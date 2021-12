"Mis amigos dicen que voy a ir preso": 6 años de cárcel para un joven de Alicante por acostarse con una de 15

La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de seis años de prisión, por un delito continuado de abuso sexual y otro de corrupción de menores por elaboración de pornografía, a un hombre de 26 años que mantuvo relaciones sexuales con una menor, de 15 años, y en una de las ocasiones lo grabó en vídeo.

Según fuentes judiciales, el penado no podrá comunicarse ni acercarse a menos de 300 metros de la víctima, a la que indemnizará con 4.000 euros por los daños morales que sufrió a consecuencia de los abusos. La sentencia afirma que los hechos sucedieron entre septiembre y octubre de 2018, cuando el condenado y la menor concertaron varias citas tras conocerse en la red social Instagram, en las que mantuvieron relaciones sexuales consentidas.

Los encuentros, entre cinco y seis, se producían generalmente en el domicilio de él, en Alicante, a excepción de una ocasión, en la que se vieron en un centro comercial, según la sentencia, donde mantuvieron una relación sexual en los baños del cine.

Según la resolución, en al menos una de esas citas el penado grabó una de esos encuentros íntimos, vídeo que se localizó en los teléfonos móviles de ambos, donde también almacenaban fotografías de la chica maniatada.

Este hecho fue el detonante de la denuncia. Como se puede leer en la sentencia facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la denuncia por abuso sexual partió de la madre de la menor al ver las fotografías de contenido sexual.

Él sabía su edad

Posteriormente, en el juicio se han analizado los mensajes que se intercambiaron ambas partes a través de sus teléfonos móviles una vez iniciado ya los encuentros sexuales. De esta forma, se concluye que él sí sabía de la edad de ella. El 13 de octubre de 2018, por ejemplo, el ya condenado le preguntó "¿Tienes 16?", a lo que ella contestó, "Tengo 15". En otra ocasión, más adelante, ella le pregunta: "¿No sabes la edad que tengo?", "Sí", responde él.

A continuación, se puede leer en el auto, "bromean con la posibilidad de que el acusado pueda tener problemas por tal motivo. Él dice 'Mis amigos dicen que voy a ir preso", y ella añade: 'Mi Mejo también dice que vas a ir preso', y a continuación 'Como me trates mal'".

"Es patente que con anterioridad el acusado cuando menos albergaba la sospecha de que fuera menor de dieciséis años", asegura el magistrado, "porque lo pregunta y porque la imagen física de la chica lo hacía suponer". Así, el 16 de octubre, el acusado le dice a la chica: "Ponte guapa que no parezcas una cría pequeña XD y ya está".

Ella consintió las relaciones

Asimismo, de los mensajes también se desprende que ella consintió en todo momento las relaciones sexuales. Ella le llega a decir que va a guardar su contacto como "Mi amo".

En otra ocasión, el 16 de octubre de 2018, él le dice "mañana te violaré en el cine", a lo que ella responde, "si yo quiero no es violación". Él continúa, "Vamos, que has mordido la almohada con chicos mayores", y ella le contestó, "ninguno me había hecho morder la almohada", y a continuación, "menos tú". En otros momentos hablan de comprar condones o de que ella tenía la regla.

Cabe recordar, como establece el fallo judicial, que puede apelarse al TSJCV, que el artículo 183 del Código Penal establece que queda tipificado como abuso sexual quien "realizare actos de carácter sexual con una menor de dieciséis años", así como que "conviene destacar que el abuso sexual existe con independencia de la voluntad o consentimiento del menor de dieciséis años".

