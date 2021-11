Cómo los videojuegos pueden ayudar a las personas con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad

La Universidad de Alicante (UA) está desarrolando el proyecto BALLADER (A Big dAta anaLytical pLatform for the diagnosis and treatment of Attention deficit hyperactivity Disorder (ADHD) featuring ExtendEd Reality), un proyecto quetiene como objetivo mejorar a través del uso de videojuegos la calidad de vida de niños y adolescentes afectados por el Trastorno de Atención e Hiperactividad (TDAH).

Este proyecto, coliderado por el Catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UA Juan Carlos Trujillo Mondéjar y la Catedrática de Psicología de la Salud Rosario Ferrer Cascales, ha sido subvencionado por la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana en la convocatoria a Grupos de Investigación de Excelencia PROMETEO (2020).

Según explica Rosario Ferrer, "si resumimos algunas cifras nacionales se estima que entre un 3 y un 7 % de los niños en España padecen TDAH, lo que equivale a uno o dos niños por aula dependiendo de la región". En la Comunidad Valenciana, la prevalencia del TDAH se sitúa entre un 5 y un 6 % de todos los niños en edad escolar, es decir, cerca de unos 60.000 niños, según las mismas fuentes.

Por su parte, Juan Carlos Trujillo detalla que BALLADER se basa fundamentalmente en tres aspectos tecnológicos novedosos. En primer lugar, se crearán una serie de videojuegos que medirán el nivel de atención mediante técnicas de seguimiento ocular, encefalografía o medición de conductividad electrodermal. Para jugar se emplearán las últimas tecnologías de Realidad Virtual y Realidad Aumentada, “realizando de esta manera terapias de una forma amena y divertida con el fin de mejorar el nivel de atención de los jugadores”.

En segundo lugar, se va a llevar a cabo el procesamiento de Big Data con el objetivo de recopilar datos de todos los dispositivos que se utilizarán en los entornos de Realidad Extendida y Aumentada (incluyendo encefalogramas-EEG) y su posterior análisis para diseñar medidas concretas, cuantitativas y de calidad que ayuden a los profesionales con el diagnóstico adecuado.

Finalmente, se proporcionarán unos “Sistemas de Ayuda a la Toma de Decisiones” (Decision Support Systms) y “Algoritmos de Traducción Automática” (Machine Learning) que posibiliten la toma de decisiones en función de la evolución de los afectados.

El equipo que está trabajando en el proyecto BALLADER.

Una plataforma para uso profesional

"Esta plataforma no solo estará diseñada para afectados por TDAH, sino también para terapeutas, de tal forma que, se les proporcionará ayuda para hacer un diagnóstico y seguimiento de esta afección mediante la aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial", afirma Trujillo. También se involucrará a los familiares de los afectados, proporcionándoles una aplicación con la cual hacer un seguimiento de la evolución de las sesiones de juego.

Uno de los principales objetivos del proyecto es crear un laboratorio mixto de investigación y experimentación en la Universidad de Alicante “que sea un espacio abierto donde se ofrezca un entorno amigable y seguro para jugar a los videojuegos”, tal y como afirman Ferrer y Trujillo, quienes añaden que, además, se convendrá con los agentes interesados la posibilidad de realizar las terapias en los propios centros.

PROMETEO es una convocatoria de concurrencia competitiva donde se valora tanto la experiencia de los Investigadores Principales (IPs) y el Grupo de Investigación solicitante, así como la calidad del Proyecto de Investigación. Tanto el Grupo Lucentia como el de Psicología Aplicada a la Salud y Comportamiento Humano son de los grupos de investigación más reputados a nivel internacional en sus respectivos temas de investigación.

