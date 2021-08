¿Qué medidas tomarán las localidades de Alicante para evitar los contagios durante las no fiestas?

En Villena apuestan por no celebrar ningún acto en la calle para no correr riesgos. Ayuntamiento Villena Villena

Si a principios de junio, la Comunidad Valenciana era una de las autonomías con menor incidencia del coronavirus, a finales de agosto las cosas son muy distintas. En la mayoría de los días, Sanidad comunicaba nuevos contagios por encima del millar, aunque durante la jornada del jueves solo se registraron 836.

La llegada de turistas a la Costa Blanca, las vacaciones de verano, el buen clima y las todavía inexplicables ganas de algunos por hacer botellón en la calle, puede que sean algunos de los factores que han influido en la tendencia a alza del virus, no solo en la Comunidad Valenciana, sino en toda España.

Sin embargo, hay otro factor que destaca sobre el resto en la aparición de brotes de coronavirus, la celebración de las 'no fiestas' patronales. Aunque la mayoría de los ayuntamientos de Alicante han optado por suspender por segundo año consecutivo las fiestas y no celebrar ningún evento, parecer ser que la ciudadanía no ha terminado de entender el concepto de 'no fiestas' y se ha pegado la celebración por su cuenta.

Esto explicaría el caso de ciudades como Novelda, en la que a 2 de agosto, había 28 personas contagiadas de la Covid-19, brote con un origen social, tal y como anunció Sanidad unos días después de las 'no fiestas' patronales (del 19 al 25 de julio).

En otros municipios como en Jávea, aunque no eran fiestas patronales, decidieron ser precavidos al ver que las localidades vecinas contaban con toque de queda, y su municipio no. Era fácil de imaginar que aquellas personas con ganas de fiesta se irían a continuarla allí después de madrugada, por lo que José Chulvi, alcalde de Jávea, escribió una carta a Sanidad para ser en el toque de queda, petición finalmente denegada.

En cuanto a las localidades cuyas fiestas todavía están por llegar, se ha querido saber si los ayuntamientos contarán con dispositivos de seguridad especiales durante estos días para evitar la celebración de botellones y otros eventos que aumenten las posibilidades de la aparición de nuevos brotes.

Hasta un dron en Ibi

Las fiestas de Moros y Cristianos de Ibi tendrían lugar del 10 al 12 de septiembre de 2021. Aunque, como el año pasado, un año atípico para la celebración de las fiestas patronales. Los únicos actos que el Ayuntamiento tiene previstos en su calendario tendrán lugar en "espacios controlados" como el teatro Río, actos institucionales y alguno del tipo religioso. "Lugares en los que se cumplirá con los que nos marca ahora mismo el decreto. Todo muy controlado", explica el concejal de Contratación, Turismo y Seguridad Ciudadana de Ibi, Rubén Barea.

Desde el consistorio municipal adelantan que ya están trabajando en la puesta en marcha de un operativo especial durante los días de no fiestas. La Policía Local contará con el apoyo de la Policía Autonómica para evitar las aglomeraciones o el incumplimiento de las normas para la prevención del coronavirus.

Además, Ibi también aprovechará esos días para estrenar el dron que tienen desde hace unos meses. "Estamos formando a los agentes, y algunos de ellos ya han conseguido la licencia para manejarlo. Para nosotros, se trata de una herramienta muy buena porque puede llegar a muchos sitios y en tiempo récord", afirma el concejal de Seguridad.

Otro año sin comparsas

Desde el Ayuntamiento, a través de las notas de prensa, siempre pedimos prudencia a la población", explica la concejala de Deporte y Fiestas de Villena, María Teresa Gandía.

El año pasado, el Ayuntamiento de Villena sí que insistió más con la prudencia y la necesidad de llevar puesta la mascarilla porque "todo estaba más reciente". Gandía insiste en que este año "la gente está más concienciada", y la "Generalitat ya ha impuesto sus normas", aclara la concejala.

Villena no ha organizado ningún evento o actividad para su semana grande "porque cada cosa que se hace, mueve a miles de personas. Y aquí nada más que los festeros, ya son 8.000", Gandía. Desde el consistorio aclaran que aunque el dispositivo de seguridad sea el mismo que el de otros fines de semana, "si se que hay más de diez personas en un local, se pondrá la correspondiente denuncia", concluye la concejala de Fiestas de la localidad.

