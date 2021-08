Un 'simpa' que podría salir muy caro: Investigan a los jóvenes que agredieron al dueño del bar de Gandía

Continúa la investigación a cuatro jóvenes por parte de la Policía Nacional que, tras marcharse sin pagar de un establecimiento de hostelería de Gandía, acabaron agrediendo, en plena calle, al propietario del local, Jorge Negrete, cuando les fue a reclamar que abonasen la cuenta. Este incidente, que fue grabado por un vecino del municipio y que ha sido hecho público en redes sociales, se produjo el pasado miércoles por la mañana.

Varios jóvenes agreden al dueño del bar de Gandía que les pedía pagar la consumición

En las imágenes se puede comprobar cómo el propietario del local se acerca, con un cinturón en la mano, a los cuatro hombres cuando trataban de huir en su coche y, tras discutir con uno de ellos, le agrede.

A continuación, los otros tres hombres salen del vehículo y propinan una paliza al camarero y propietario del local en varias oleadas, ya que este opuso una fuerte resistencia con la intención de que llegara la Policía, pero no llegó a tiempo y tras dos minutos de reyerta, Negrete inició una persecución en su coche para evitar que escaparan.

De momento, según ha informado la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, los agentes de Gandía ya habrían identificado a estos hombres.

Los hechos

Los hechos se desencadenaron ante el 'simpa' que habían realizado estos jóvenes en un desayuno en el bar de Jorge Negrete. En un momento determinado, y bien pronto por la mañana, este grupo de cuatro se marcharón sin pagar la cuenta, unos 60 euros.

Ante esta desbandada, Negrete llamó a la Policía al tiempo que se acercó a donde estaban con el coche dispuestos a marcharse. Con el suyo propio aparcó detrás para taponarles la salida y cogió su cinturón para defenderse. El resto del suceso fue captado por un vecino alertado por los ruidos y que pudo grabar toda la secuencia desde la ventana de su casa.

Como resultado de las agresiones, al empresario le diagnosticaron un cuadro de traumatismo craneoencefálico. Desde entonces se está recuperando de los golpes recibidos en buena parte de su cuerpo.

Reacciones

En relación con este incidente, la Asociación Comarcal de Gastronomía y Turismo DestíSafor ha condenado "estos actos totalmente censurables y estas actitudes y conductas" que, "en ningún caso", son representativos de los visitantes y turistas de la playa ni de la ciudad de la capital de la comarca de la Safor.

"En segundo lugar, no podemos más que ponernos de lado de nuestros hosteleros ante estas situaciones -añade este viernes-. No se puede jugar con el fruto de nuestro trabajo y no podemos permitir que la actitud de unos indeseables, o mejor unos delincuentes, perjudique los intereses de nuestros locales en una situación que nos está costando mucho de superar".

