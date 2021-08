Calendario de vacunación en la Comunidad Valenciana del 16 al 22 de agosto: turno de los niños de 12 y 13 años.

La Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública ha previsto administrar en los próximos días 500.665 dosis de la vacuna contra la Covid 19, la segunda mayor cifra de toda la campaña de vacunación en la Comunidad. Las dosis se destinarán mayoritariamente a la franja de edad de 19 a 12 años.

Hasta ahora, los esfuerzos se han centrado en los adolescentes y jóvenes de 19 a 16 años. Ahora bien, en los centros de vacunación donde estos grupos etarios son más reducidos y el proceso está más avanzado, ya se ha vacunado también a personas de 15-14 años. A partir de esta semana, la vacunación se generalizará hasta los 12 años. Se hace así en virtud del calendario acordado con Educación para que el alumnado inicie el curso escolar con al menos una dosis de la vacuna administrada.

De hecho, de las 500.665 vacunas a administrar esta semana, 291.989 (58%) se destinarán a personas de 19 a 12 años (entre las nacidas en 2002 y quienes tienen los 12 años cumplidos), la última franja etaria definida en la Estrategia nacional de Vacunación. Los adolescentes y jóvenes son citados a través de una llamada o de un SMS al teléfono de contacto que tienen puesto en el SIP (normalmente el móvil del padre, la madre o el tutor) y deben acudir a su centro de vacunación el día y a la hora indicados.

Si no han cumplido los 16 años tienen dos opciones: ir con sus padres o tutores, o acudir solos, pero llevando firmada la autorización para vacunarse que les llegará junto a la cita y que también se pueden descargar en la web de Sanidad. Los de 16 años o más pueden vacunarse sin acompañante.

“El resto de grupos de población ya tienen completado el proceso de citación masiva pero quienes pertenezcan a ellos y no se hayan vacunado aún, por el motivo que sea, tendrán una nueva oportunidad. Les llamarán nuevamente de sus centros de salud o les enviarán un SMS. No vamos a dejar a nadie atrás”, indica la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló.

“Por otra parte, quienes han cumplimentado el calendario de vacuna en vacaciones serán citados, según las preferencias que indicaron, en las próximas semanas”, añade Barceló, quien encara esta recta final del proceso de vacunación “con tanta esperanza como cautela”: “Las cifras evidencian que la vacunación y las normas que nos hemos dado están funcionando y los indicadores mejoran, pero no podemos tirar todo ese esfuerzo por tierra”.

Padres acompañando a menores a vacunarse en la Comunidad Valenciana, esta semana. EFE

404.838 dosis de Pfizer y 94.100 de Moderna

Por laboratorios, el grueso de vacunas de esta semana, un total de 404.838 dosis, vuelve a ser del laboratorio Pfizer. De ellas, 234.487 dosis se van a destinar a personas de las franjas etarias comprendidas entre los 19 y los 12 años.

El resto de viales de Pfizer (170.351 dosis) se emplearán para quienes no pudieron vacunarse en su día por tener una infección activa, para nuevos ingresos en residencias sociosanitarias, profesionales que se incorporan este verano al sistema sanitario, así como para segundas dosis (sobre todo del grupo de edad de 39 a 20 años), y para la repesca de personas que están pendientes de inmunización pese a pertenecer a cohortes ya cerradas.

Por otro lado, se van a inocular 94.100 dosis de la vacuna de Moderna, casi todas (57.502 dosis) a personas con edades comprendidas entre los 19 y los 12 años. Otras 34.144 dosis serán para personas nacidas entre 1982 y 2001 (39 a 20 años) El resto será para profesionales que se incorporan al sistema sanitario, repescas y para empresas que han asumido el proceso de vacunación de sus empleados.

Con las 1.367 dosis de AstraZeneca de esta semana se va a seguir vacunando a mayores de 60 años que tienen pendiente la segunda dosis y a quienes, por las circunstancias que sean, tienen entre 60 y 65 años pero no se han vacunado.

Finalmente, de Janssen se van a inocular 360, principalmente a quienes deben realizar viajes internacionales.

