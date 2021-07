Hermann Schwarz releva a María Isabel Moya en la Presidencia del Colegio de Médicos de Alicante

El Dr. Hermann Schwarz ha asumido la Presidencia del Colegio Oficial de Médicos Alicante tras la elección de la Dra. María Isabel Moya como vicepresidenta primera del Consejo General de Colegios de Médicos de España (CGCOM).

En un comunicado, Moya ha agradecido la confianza depositada y el trabajo en equipo de la Junta Directiva, ha destacado el balance “muy positivo” de estos tres últimos años al frente de la institución colegial alicantina.

En este periodo, “mi única guía ha sido hacer cuanto fuese necesario para poner el Colegio al servicio de los colegiados, la defensa de la profesión médica, la protección de la salud de los ciudadanos y contribuir con nuestra profesionalidad a la excelencia del sistema sanitario”.

Unos objetivos que -según destaca- se están consiguiendo y han permitido iniciar “el cambio de rumbo del Colegio hacia una institución colegial útil, moderna, sensible a las realidades de la profesión y conectada con sus colegiados y con los ciudadanos”.

Por su parte, el Dr. Hermann Schwarz -hasta ahora vicepresidente primero del Colegio- también ha agradecido a la expresidenta su trabajo y esfuerzo, así como su confianza y la de los miembros de la Junta Directiva por designarle nuevo responsable de la institución.

Un cargo que asume con “mucha ilusión” y con el objetivo puesto en seguir una línea continuista: “Es importantísimo que sigamos trabajando como hasta ahora porque se están haciendo bien las cosas, y estamos cumpliendo con las metas que nos marcamos en 2018”.

El trabajo

Moya ha tenido que asumir la Presidencia del Colegio durante un periodo muy convulso, el de la pandemia global, en el que ha tenido que luchar por la seguridad de todos los facultativos de la provincia de Alicante. A veces incluso, teniendo que llevar a la Conselleria de Sanidad a los tribunales.

Fue el 15 de enero, cuando se constató que la Conselleria de Ana Barceló no tenía planes para vacunar a los médicos en primera línea de la pandemia que no trabajasen en el sector público. Según afirmó el Colegio entonces, Tras no se ha respetado la priorización marcada por el Ministerio de Sanidad en su documento de estrategia de vacunación

Por esta razón, interpuso con éxito una demanda judicial para evitar la "distinción entre personal sanitario público y privado y no una gradación entre personal de primera línea y otros. Expusimos esta inequidad injustificable, a la vez que propusimos alternativas, que entendemos más rápidas y de colaboración, para agilizar la vacunación de los equipos sanitarios privados".

